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SpaceX u zadnji čas obustavio lansiranje rakete: Dio motora se nije pokrenuo

I.K./Hina

17.07.2026 u 07:46

Obustavljeno lansiranje SpaceX rakete
Obustavljeno lansiranje SpaceX rakete Izvor: EPA / Autor: MICHAEL GONZALEZ
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Lansiranje SpaceX-ova raketa Starship prekinuto je u četvrtak u zadnji čas pred svoj 13. probni let iz Teksasa, odgodivši misiju za idući tjedan kako bi tvrtka istražila što je uzrokovalo prekid.

''Zaustavili smo potisnik dok su se počeli paliti Raptorovi motori'', rekao je glasnogovornik SpaceX Dan Hout, govoreći u prijenosu uživo.

''Potrošit ćemo malo vremena i istražiti što je izazvalo taj prekid kada počeo paliti potisnik za lansiranje, nakon čega ćemo shvatiti kakav će bit naš put naprijed'', dodao je.

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Prekid lansiranja dogodio se manje od sekunde prije planiranog leta u 18,45 sati po lokalnom vremenu u Starbaseu, SpaceX-ovom poslovnom središtu u južnom Teksasu.

''Neki od motora nisu se pokrenuli, što je izazvalo automatski prekid lansiranja. Sada istovarujemo gorivo. Sljedeći pokušaj lansiranja nadamo se za nekoliko dana'', napisao je čelnik tvrtke Elon Musk na X-u.

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