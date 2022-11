[FOTO] Ziheraški akcijski spektakl visoke produkcije i velikog srca: Odigrali smo God of War: Ragnarok

Novo poglavlje kultnog God of Wara donosi još stvari na koje smo navikli uz nastavak priče o disfunkcionalnoj obitelji isprepletenoj s maestralno orkestriranim mitološkim nasiljem

Nakon nekoliko godina čekanja, Sony je izdao najnoviji nastavak kultnog akcijskog serijala God of War. Riječ je o igri koja je s posljednja dva nastavka odlučila ispričati igru o odrastanju i promjeni, napravivši zanimljiv manevar kojim u kontekstu modernog društva prihvaća sve strahote koje je Kratos, bog rata, radio u ranijim iteracijama igre te ih prihvatio kao dio njegove burne prošlosti. Novi God of War više nije mizogeni stroj za ubijanje bogova, već stari otac zabrinut onime što ostavlja potomku - osoba koja nakon potamanjenog panteona grčkih bogova ne želi da istu stvar napravi i njegov sin Atreus. Atreus je, s druge strane, osoba koja je tek nedavno shvatila da je bog, povukavši za svime time priču o krizi identiteta i mjestu u svijetu koji ih obojicu, izgleda, nikako ne želi pustiti na miru. Sve je isto, samo što nije Tim rečeno, najnoviji dio God of Wara dramatičnog imena Ragnarok nastavlja priču nordijske sage o ubojici bogova koji, s godinama, pokazuje sve više emocija. Kratos je, na sreću, i dalje mrzovoljan ratnik koji se nikad ne smije, no zahvaljujući tehnologiji nove generacije softvera i konzola, pokazuje neusporedivo širi spektar uvjerljivih emocija. Riječ je o osobi koja se suočava s vremenom koje joj je preostalo te nastoji biti boljim ocem dok, kao što to obično ide, još jednom igrom sudbine zadire nos u božanska posla i dolazi u sukob sa ni više ni manje nego Odinom i njegovom familijom.

Bez da upropastimo priču, recimo da je God of War: Ragnarok tip igre krojen po mjeri obožavatelja. Nov nastavak sage o bogu ratovanja napravljen je po formuli 'još onog što svi vole', dodavanjem nekolicine noviteta koji produbljuju već postojeće sustave. Stvari poput sustava borbe i, na koncu, mjesta koja Kratos i Atreus posjećuju u novom su nastavku proširene, ostavljajući osjećaj prošle igre uz nove elemente koje omogućava tehnologija nove generacije.

Savršena koreografija God of War: Ragnarok se također oslanja na novu vrsti telegrafiranja udaraca kojom u borbu uvodi nekoliko dodatnih načina kontriranja protivnicima - oni jasno daju do znanja kad njihovi zamasi nanose udarce koji će vas ošamutiti ili oštetiti držite li vi gard ili ne, a svaki od njih ima određenu 'kontru'. Vještine su ovaj put napravljene kako bi nagrađivale često korištenje, pružajući igračima dodatne opcije nadogradnji koje se fokusiraju na sve od obrane do dodatne mogućnosti probijanja garda. Borba je fluidna, nasilna i dinamična te, zavisno o onome što tražite od igre - manje ili više zahtjevna. I dalje ćete morati učiti kombinacije poteza, i nekoliko oružja s različitim setom vještina, uz dodatne opcije prilagođene raznim stilovima igre. Jedini problem s naslovom je što, kao i prethodnik, ima probleme s balansom neprijatelja. Dok su neki dijelovi igre trivijalno laki, drugi su nesmiljeno izazovni - poput prve bitke s Torom koja je i nakon 40 plus sati provedenih u Ragnaroku, i dalje jedna od najtežih u igri. Tor je, tim rečeno - prvi konkretan boss, što nalaže dvije stvari: dizajneri su htjeli napraviti zastrašujućeg antagonistu ili tim odgovoran za balans nije odradio baš najbolji posao.

Kako god okrenuli, naše iskustvo na drugoj najtežoj razini borbe je učinilo zanimljivim i zabavnima, samo što smo na nekim misijama sa strane proveli osjetno više vremena nego što smo očekivali, dok su sukobi s određenim bossovima po izazovu bili komično mlohavi. Našli smo se, primjerice, u situaciji gdje smo se nakon borbe pitali 'Je li to trebalo biti to?' nakon što smo na prijašnjem bossu pola sata lomili zube pokušavajući mu skinuti taj zadnji komadić zdravlja. Igra, kao i njezin nastavak, uz borbe donosi i hrpu jako zabavnih slagalica čiji je jedini pravi nedostatak taj što nam sporedni likovi nisu dali dovoljno vremena da razmislimo prije nego što bi nam počeli pomagati. God of War: Ragnarok je, što se istraživanja tiče, razvrstan u kombinaciju istraživanja velikih otvorenih prostora koji u sebi imaju male slagalice ili izazove u maniri metroidvanija (za neka vam treba specifičan alat), kao i veće 'scene' koje likove prate dok se probijaju kroz dijelove priče. Premda su dizajnerski disonantni do te mjere da razbijaju imerziju, oni količinom skrivenih predmeta i sirovina za naprednu opremu pružaju igraču dovoljno razloga za odlazak do još jednog sumnjivo osvjetljenog otoka. Priča o odrastanju Dio igre koji je doživio najveću evoluciju u cijeloj priči su, na koncu, likovi. Protagonisti God of War: Ragnaroka karakterizirani su neprestanim promjenama i sazrijevanjem te su na organiski način dovedeni u situacije gdje njihove dotadašnje odluke služe kao lekcije za budućnost. Atreus i Kratos proživljavaju promjene osobnosti i produbljuju odnos oca i sina - ono što u određenom trenu izgleda kao odluka koja se oslanja na podilaznu političku korektnost, u drugom trenu ispada kao opravdana karakterna nota. Ragnarok je onaj tip igre koji na prvi pogled izgleda kao potpuno ziheraštvo, samo da bi u drugom trenu stvorio uvjerljivu karakterizaciju koje Kratosa i Atreusa čini uvjerljivim i višeslojnim likovima koje igrač može razumijeti.

Upravo taj je dio, pored naravno - borbe, zapravo najbolja stvar u cijeloj igri - aktivno nastojanje autora da priča ne koriste kao odmor između dvije horde neprijatelja, već kao integralan dio cijelog iskustva. God of War: Ragnarok pored intenzivne akcije nudi i trenutke mira gdje glavni likovi sjede za stolom i u tišini dijele obrok, priliku da se nakon probijanja kroz tamnicu divite vidikovcu koji pokriva smrznut kraj i mnoge druge sitnice koje naslov čine uvjerljivim i vrijednim uživanja. Tim rečeno, nov God of War po mnogočemu nije savršena igra - tu ima pitanja o balansu borbi i disonanci koja nastaje u razdvajanju igrinih zatvorenih i otvorenih segmenata - no poanta je da se iza svega nalazi hrpa stvari za raditi te iskustvo koje i te kako opravdava investiran novac, dajući igračima nastavak sage o starom ubojici bogova kakvu su, na koncu, potiho i sami priželjkivali.