[VIDEO] Od God of War Ragnaroka do Tekkena 8: Pogledajte kakve blockbustere Sony sprema za 2022. i 2023.

Sony je u najnovijem video programu State of Play prikazao naslove kojima ćemo se veseliti sve do kraja 2023.

Sonyjeva specijalna prezentacija za rujan 2022. trajala je samo 20 minuta, no u to je vrijeme proizvođač nagurao mnogo stvari koje će oduševiti gejmere, od najnovijeg nastavka borilačke igre Tekken, pa sve do dugo iščekivanog God of Wara: Ragnarok.