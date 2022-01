[FOTO] Vječni sjaj Sonyjevog klasika: Zaigrali smo God of War na PC-ju

Avanture Kratosa i Atreusa stigle su na PC te potvrđuju već utvrđeno gradivo - ova atmosferična avantura i dalje je jedna od najboljih videoigara na svijetu

Sonyjev punokrvan ulazak u svijet PC gejminga započeo je dolaskom nekoliko poznatih igara poput Horizona i Days Gonea, no izlaskom God of Wara iz 2018. standard visokobudžetnih naslova po kojima je kompanija poznata vidljiv je više nego prije. Akcijska avantura iz studija Santa Monica sadrži nekoliko vrlo specifičnih elemenata koji dobru igru čine izvrsnom te je, kad smo je prvi put zaigrali, bila zasjenjena jedino Zeldom: Breath of The Wild. Tijekom testiranja izvorne verzije na PlayStationu 4 nismo se mogli oteti dojmu da avantura starog Kratosa i mlađahnog Atreusa ima sve elemente potrebne za dobar akcijski naslov, no ne obuhvaća fluidnost i zabavu koju nudi Nintendov naslov.

Naslov vrijedan igranja

Tri godine nakon što je igra izašla na Sonyjevoj prošloj konzoli zaigrali smo ju na PlayStationu 5 te smo iskusili niz beneficija, poput povećanog broja sličica u sekundi, kao i podrške za povećanu rezoluciju. Dolaskom God of Wara na PC to je iskustvo učinkovito preneseno na novi medij te, manje ili više, radi sve što je radilo i prije, samo na većem broju platformi.

Fantastična stvar zapravo je dio koji nam je, s obzirom na sve odigrane iteracije, ostao izvan vidokruga. Riječ je o igri koju većina gejmera zbog ekskluzivnosti nije stigla zaigrati na PC-ju, što znači da izvrsnu priču, jako dobru glumu i šarolikost sadržaja nova skupina gejmera može iskusiti prvi put. Dojmovi su, očekivano, više nego dobri - God of War na Steamu trenutno spada među najigranije i najpopularnije naslove, a ocjene su mu iznimno pozitivne.

Priča o ubojici bogova

U slučaju da nikad niste zaigrali ni previše ulazili u priču o God of Waru, u igri preuzimate ulogu glavnog protagonista serijala, antiheroja Kratosa, koji u nepoznatom kraju nastoji preživjeti i pružiti svome sinu Atreusu život bez krvoprolića i božanskog spletkarenja. Krvoločni Spartanac je u svojem starijem izdanju pun kajanja zbog stvari koje je napravio te je, manje ili više, odlučan da njegov potomak ne zakorači njegovim stopama - s obzirom na to da iz prve ruke zna kamo vodi ideja petljanja s bogovima.

Na veliku žalost Kratosa i Atreusa, bogovi koji ovaj put dolaze iz nordijske mitologije nemaju previše razumijevanja za pobunjenog boga rata. Kratos je, podsjetimo, u prošlim nastavcima igre istrijebio grčki panteon, a ovaj put je nad cijelom pričom nadvijen Ragnarok.