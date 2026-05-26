VIDEO Dronovi na hrvatskim njivama: Ovo je novi moćni stroj za prskanje i analizu usjeva

Digitalizacija poljoprivrede ključni je korak za rast konkurentnosti poljoprivrede, istaknuto je u utorak na Demonstracijskom danu precizne poljoprivrede u organizaciji tvrtke Agrigentum - Digital Agro i Srednje škole "Arboretum Opeka“ - Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi iz Marčana kod Varaždina, na kojem je službeno predstavljen najnoviji poljoprivredni dron
Ravnatelj Srednje škole Arboretum Opeka Dragan Brkić istaknuo je da "bez uvođenja inovacije i novih tehnologija nema niti veće produktivnosti i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede".
I direktor tvrtke za preciznu poljoprivredu i digitalizaciju u poljoprivredi Agrigentum - Digital Agro Igor Frljužec naglašava važnost primjene novih tehnologija u poljoprivredi.
Nedavno su potpisali i sporazum o suradnji, kojem je cilj razvoj i provedba specijaliziranih edukacija iz područja pametne i precizne poljoprivrede, s naglaskom na osposobljavanje za upravljanje poljoprivrednim dronovima za prskanje, rasipanje i snimanje, kao i demonstracija najnovijih tehnoloških rješenja u stvarnim uvjetima proizvodnje. Sporazum predviđa i edukacije o korištenju softvera za analizu usjeva poput PIX4Dfields, primjenu IoT rješenja poput agrometeoroloških stanica, pametnih lovki i sustava za navodnjavanje.
Kroz zajedničke aktivnosti, kako je naveo Brkić, planiraju dalje razvijati programe za učenike, nastavnike, poljoprivrednike i druge stručnjake te surađivati na nacionalnim i EU projektima usmjerenima na inovacije u poljoprivredi.
Frljužec je kazao da je suradnja za njih važna jer žele osigurati stručan i sustavan prijenos znanja na nove generacije, ali i na sve zainteresirane korisnike koji žele primjenjivati moderne tehnologije u poljoprivredi. "Vjerujemo da upravo kroz takva partnerstva možemo doprinijeti da Regionalni centar kompetentnosti Arboretum Opeka postane prepoznatljivo središte izvrsnosti u području precizne i digitalne poljoprivrede", rekao je.
Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak rekao je da poljoprivreda nije samo strateška gospodarska djelatnost već pitanje nacionalne sigurnosti. Naveo je i kako je u Srednjoj školi Arboretum Opeka prije pet godina bilo 100 učenika dok ih je danas više od 180, što, kako je dodao, potvrđuje o rastu interesa mladih za upis u poljoprivredne škole.
Predstavljen najnovi dron DJI Agras T70P
Tijekom Demonstracijskog dana precizne poljoprivrede predstavljena su najnovija rješenja u području digitalne i precizne poljoprivrede, s posebnim naglaskom na primjenu DJI poljoprivrednih dronova u realnim proizvodnim uvjetima u ratarstvu i voćarstvu. Naglašena je i važnost zajedničke suradnje na području specijaliziranih edukacija iz pametne i precizne poljoprivrede, kroz programe za poljoprivrednike, učenike, nastavnike i druge stručnjake.
Premijerno je pokazan i najnovi dron DJI Agras T70P, a riječ je o novoj generaciji poljoprivrednih dronova namijenjenih efikasnijoj i održivoj zaštiti bilja, gnojidbi i drugim zahvatima u preciznoj poljoprivredi.
Iako su prednosti digitalne i precizne poljoprivrede jasne, podaci pokazuju da se tek nešto više od 10 posto (u nekim sektorima čak i samo pet posto) hrvatskih poljoprivrednika aktivno služi digitalnim alatima, a mnogi digitalizaciju i dalje vide kao dodatni trošak, a ne kao dugoročnu investiciju koja smanjuje operativne gubitke.