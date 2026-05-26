VIDEO Dronovi na hrvatskim njivama: Ovo je novi moćni stroj za prskanje i analizu usjeva

Nedavno su potpisali i sporazum o suradnji, kojem je cilj razvoj i provedba specijaliziranih edukacija iz područja pametne i precizne poljoprivrede, s naglaskom na osposobljavanje za upravljanje poljoprivrednim dronovima za prskanje, rasipanje i snimanje, kao i demonstracija najnovijih tehnoloških rješenja u stvarnim uvjetima proizvodnje. Sporazum predviđa i edukacije o korištenju softvera za analizu usjeva poput PIX4Dfields, primjenu IoT rješenja poput agrometeoroloških stanica, pametnih lovki i sustava za navodnjavanje.

Kroz zajedničke aktivnosti, kako je naveo Brkić, planiraju dalje razvijati programe za učenike, nastavnike, poljoprivrednike i druge stručnjake te surađivati na nacionalnim i EU projektima usmjerenima na inovacije u poljoprivredi.

Frljužec je kazao da je suradnja za njih važna jer žele osigurati stručan i sustavan prijenos znanja na nove generacije, ali i na sve zainteresirane korisnike koji žele primjenjivati moderne tehnologije u poljoprivredi. "Vjerujemo da upravo kroz takva partnerstva možemo doprinijeti da Regionalni centar kompetentnosti Arboretum Opeka postane prepoznatljivo središte izvrsnosti u području precizne i digitalne poljoprivrede", rekao je.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak rekao je da poljoprivreda nije samo strateška gospodarska djelatnost već pitanje nacionalne sigurnosti. Naveo je i kako je u Srednjoj školi Arboretum Opeka prije pet godina bilo 100 učenika dok ih je danas više od 180, što, kako je dodao, potvrđuje o rastu interesa mladih za upis u poljoprivredne škole.