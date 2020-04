Japanski proizvođač uslijed pandemije koronavirusa potiče korisnike svoje popularne konzole da pomažu drugime i ostanu kod kuće, ponudivši im Journey i Nathan Drake Collection potpuno besplatno

Sony svim vlasnicima PlayStationa 4 nudi dvije potpuno besplatne igre kako bi ih potaknuo da ostanu kod kuće.

Besplatne videoigre dio su PlayStationove 'Play At Home' inicijative u sklopu koje svi vlasnici konzole PS4 mogu skinuti digitalnu kopiju igara Journey i Uncharted: The Nathan Drake Collection. Igrama će cijena biti spuštena na 0 eura od 15. travnja te će ostati takvom sve do 5. svibnja. Vlasnici PlayStationa 4 koji žive u Njemačkoj i Kini dobit će druge dvije igre - Journey i Knack 2. Sony će svakog mjeseca nastavljati dijeliti besplatne igre pretplatnicima PlayStation Plusa. Promocija u kojoj se nalaze Nathan Drake i leteći pustinjak bit će dostupna svima - imali oni PlayStation Plus ili ne.