Solinjanin otvorio poveznicu iz lažne SMS poruke i ostao bez 16.000 eura

Prema policijskim informacijama, 38-godišnjak je kazneno djelo računalne prijevare prijavio 21. svibnja, nakon što mu je s bankovnog računa skinut novac.

U policiji kažu da provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti prijevare i identificirali počinitelja.

Podsjećaju da su još krajem travnja upozoravali na pojavu lažnih SMS poruka kojima prevaranti pokušavaju doći do osobnih i bankovnih podataka građana. Riječ je o tzv. smishing prijevarama, odnosno kombinaciji SMS poruka i krađe identiteta, pri čemu se građanima šalju poruke s poveznicama koje vode na lažne internetske stranice ili prema zlonamjernim aplikacijama.