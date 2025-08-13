Šok za Wikipediju: Stroga pravila ugrožavaju njezino djelovanje u Velikoj Britaniji

Wikipedia je izgubila parnicu kojom je pokušala osporiti nova pravila britanskog Zakona o online sigurnosti, za koje tvrdi da bi mogla ugroziti ljudska prava i sigurnost njezinih volonterskih urednika.

Iako su izgubili, uvjereni su kako je presuda naglasila odgovornost Ofcoma i britanske vlade za zaštitu Wikipedije. Britanska vlada je pozdravila presudu suda. Bili su razmatrali mogućnost izdvajanja Wikipedije kao izuzetka, ali su odustali od toga.

Zaklada Wikimedia i urednik Wikipedije pokušali su osporiti način na koji je vlada odlučila donijeti propise koji pokrivaju koje stranice treba klasificirati u Kategoriju 1 prema Zakonu o online sigurnosti, a koja sadrži najstroža pravila kojih se stranice moraju pridržavati.

Tvrdili su kako su pravila logički manjkava i preširoka, pa bi se politika namijenjena nametanju dodatnih pravila velikim tvrtkama društvenih medija primjenjivala na Wikipediju. Zaklada je posebno zabrinuta zbog toga što bi morala provjeriti identitet svojih suradnika, što bi narušilo njihovu privatnost i sigurnost.

Jedini načini kako izbjeći klasificiranje kao Kategorija 1 bili bi bi smanjenje broja ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu koji mogu pristupiti online enciklopediji za otprilike tri četvrtine ili onemogućavanje ključnih funkcija na stranici. Sud je odbacio argumente Wikimedije. Wikipedia bi potencijalno mogla osporiti odluku Ofcoma ako regulator na kraju odluči klasificirati stranicu kao Kategoriju 1.

Ako bi svrstavanje Wikipedije u Kategoriju 1 dovelo do toga da ona ne može nastaviti s radom, tada bi mogli uslijediti i drugi pravni izazovi, pa i moguće izuzimanje, piše BBC.