Znanje u opasnosti? Američko ministarstvo prijeti Wikipediji

Zaklada Wikimedia mora odgovoriti na ovaj upit i dostaviti traženu dokumentaciju do 15. svibnja .

U pismu koje je prvi objavio The Free Press , Martin tvrdi da Wikipedija dopušta manipulaciju informacijama od strane stranih aktera, prepisivanje povijesnih događaja i biografskih podataka američkih lidera, čime navodno ugrožava nacionalnu sigurnost SAD-a. Također je naveo da većina članova upravnog odbora Zaklade nisu američki državljani, što prema njegovim tvrdnjama 'potkopava interese američkih poreznih obveznika'.

Ovo nije prvi put da Martin koristi službeni vladin memorandum za napad na organizacije koje se ne slažu s administracijskom politikom. Nedavno je poslao slična pisma medicinskim časopisima poput CHEST Journala i The New England Journal of Medicine, optužujući ih za 'pristranost' jer navodno ne objavljuju dovoljno suprotstavljenih znanstvenih mišljenja.



S obzirom na to da je Elon Musk kojeg Trumpova administracija aktivno podržava često napadao Wikipediju nazivajući je 'Wokepedia' i optužujući za širenje 'propagande naslijeđenih medija', ovaj slijed događaja nije iznenađujući.



Mnoge organizacije za slobodu govora već su osudile Martinove prijetnje kao pokušaje zastrašivanja i gušenja kritike prema administraciji, zaključuje izvor.