Isprobali smo Huawei Watch GT 4: Naših tjedan dana s novim članom Huaweijeve obitelji

No u to smo se tek trebali uvjeriti. Najnoviji gadget iz Huaweijeve kuhinje imali smo priliku nositi tjedan dana, netom prije službenog lansiranja u Barceloni. Naš novi suputnik bio je Huawei Watch GT 4 (White Leather) , manji model s 1,32-inčnim AMOLED ekranom, veličine 41 mm, 466x466 piksela i u klasičnom okruglom izdanju. Stigao nam je u elegantnoj bijeloj kutijici s punjačem, bez adaptera.

Nova serija dolazi, dakle, u dvije veličine i osam varijanti i iako smo ih vidjeli sve, tvrdimo i dalje da imamo pobjednika. Naš sat s bijelim kožnim remenom vizualno je vrlo dojmljiv i daje svojevrstan chef's kiss cijeloj kombinaciji, jer na prvu ne biste ni pomislili da je riječ o pametnom satu. No tijekom lansiranja u Barceloni čuli smo da se Huawei odlučio vratiti tradicionalnom izgledu i dizajnu satova pa ova kombinacija tradicije, dizajna i tehnologije ima smisla.

Stoga i odgovara svakoj modnoj kombinaciji, bilo da s platnenom vrećom idete u kupnju, na važan poslovni sastanak, u šetnju, teretanu ili na teren. Čak i kad nam odjevne kombinacije nisu bile zavidne, sat je pomogao i izvukao stvar.

Aplikacija Huawei Health

Sat radi s pametnim telefonima koji koriste Android 8.0 i iOS 13.0 ili novije verzije, a sve ide preko aplikacije Huawei Health. A ono što je zasigurno mnoge oduševilo ili će ih oduševiti – trajanje je, odnosno izdržljivost baterije.

Kako smo testirali manji model od 41 mm, njegova baterija traje do tjedan dana, a kod većih modela od 46 mm i do dva tjedna. Kako sam često na putu, teško da ću baš uvijek ponijeti sve što mi treba, a ovako tjedan dana mogu biti bez brige i panike – što je savršeno tijekom, primjerice, godišnjeg odmora, jer cijeli tjedan ne morate se brinuti o tome koliko brzo će vam se sat isprazniti, kao što bi to inače bio slučaj.