Špijuni, dronovi i plinski rezači: Kako je pao Nicolas Maduro

Američke obavještajne i vojne službe mjesecima su pratile svaki korak venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. U tajnoj operaciji bez presedana od Hladnog rata, elitne američke postrojbe u noći s petka na subotu izvele su spektakularnu akciju u Caracasu i privele Madura i njegovu suprugu. Operacija je izazvala šok diljem svijeta i otvorila ozbiljna pitanja o međunarodnom pravu, ulozi SAD-a i posljedicama za Latinsku Ameriku

Američki špijuni, uključujući i jedan izvor unutar venezuelanske vlade, mjesecima su pratili 63-godišnjeg Nicolasa Madura – gdje spava, što jede, što nosi, pa čak i njegove kućne ljubimce, kako su potvrdili visoki vojni dužnosnici. Paralelno s tim, elitne postrojbe američke vojske uvježbavale su upad u vjernu repliku Madurova skrovišta u Caracasu, izrađenu u prirodnoj veličini. Operacija 'Apsolutna odlučnost' Početkom prosinca dovršeni su planovi za operaciju nazvanu 'Apsolutna odlučnost'. Riječ je o iznimno tajnoj akciji, kakva u Latinskoj Americi nije viđena još od razdoblja Hladnog rata. Američki Kongres o njoj nije bio unaprijed obaviješten, a konačnu odluku o pokretanju donio je osobno predsjednik SAD-a Donald Trump.

Prvotno odobrenje dano je četiri dana ranije, no akcija je odgođena zbog vremenskih uvjeta. 'Čekali smo pravi trenutak, kako bismo maksimalno iskoristili element iznenađenj'“, rekao je načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine. Zapovijed za početak operacije izdana je u 22.46 po istočnoameričkom vremenu, nešto prije ponoći u Caracasu, čime su američke snage dobile cijelu noć za djelovanje pod okriljem mraka. Više od 150 zrakoplova i napadi na ključne ciljeve U dvostatnoj operaciji sudjelovalo je više od 150 zrakoplova – bombarderi, borbeni avioni i izviđačke letjelice – uz koordinirane akcije kopnenih i pomorskih snaga. Eksplozije su se u Caracasu čule oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu, a svjedoci su izvijestili o dimu, detonacijama i potpunom mraku u gradu.

Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ







