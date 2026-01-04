Špijuni, dronovi i plinski rezači: Kako je pao Nicolas Maduro

Američke obavještajne i vojne službe mjesecima su pratile svaki korak venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. U tajnoj operaciji bez presedana od Hladnog rata, elitne američke postrojbe u noći s petka na subotu izvele su spektakularnu akciju u Caracasu i privele Madura i njegovu suprugu. Operacija je izazvala šok diljem svijeta i otvorila ozbiljna pitanja o međunarodnom pravu, ulozi SAD-a i posljedicama za Latinsku Ameriku
Američki špijuni, uključujući i jedan izvor unutar venezuelanske vlade, mjesecima su pratili 63-godišnjeg Nicolasa Madura – gdje spava, što jede, što nosi, pa čak i njegove kućne ljubimce, kako su potvrdili visoki vojni dužnosnici. Paralelno s tim, elitne postrojbe američke vojske uvježbavale su upad u vjernu repliku Madurova skrovišta u Caracasu, izrađenu u prirodnoj veličini.
Operacija 'Apsolutna odlučnost'
Početkom prosinca dovršeni su planovi za operaciju nazvanu 'Apsolutna odlučnost'. Riječ je o iznimno tajnoj akciji, kakva u Latinskoj Americi nije viđena još od razdoblja Hladnog rata. Američki Kongres o njoj nije bio unaprijed obaviješten, a konačnu odluku o pokretanju donio je osobno predsjednik SAD-a Donald Trump.
Prvotno odobrenje dano je četiri dana ranije, no akcija je odgođena zbog vremenskih uvjeta. 'Čekali smo pravi trenutak, kako bismo maksimalno iskoristili element iznenađenj'“, rekao je načelnik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine.
Zapovijed za početak operacije izdana je u 22.46 po istočnoameričkom vremenu, nešto prije ponoći u Caracasu, čime su američke snage dobile cijelu noć za djelovanje pod okriljem mraka.
Više od 150 zrakoplova i napadi na ključne ciljeve
U dvostatnoj operaciji sudjelovalo je više od 150 zrakoplova – bombarderi, borbeni avioni i izviđačke letjelice – uz koordinirane akcije kopnenih i pomorskih snaga. Eksplozije su se u Caracasu čule oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu, a svjedoci su izvijestili o dimu, detonacijama i potpunom mraku u gradu.
Prema analizi BBC Verifyja, pogođeno je najmanje pet lokacija, uključujući zračnu bazu La Carlota i luku La Guaira, ključnu točku za izlaz Venezuele na Karipsko more. Američki predsjednik sugerirao je da je SAD prije početka operacije isključio električnu energiju u glavnom gradu. 'Bilo je mračno i bilo je smrtonosno', rekao je Trump.
Upad u 'utvrdu' i uhićenje
Nakon zračnih udara, u grad su ušle elitne postrojbe Delta Forcea, teško naoružane i opremljene čak i plinskim rezačima za probijanje čeličnih vrata. Prema Trumpovim riječima, Madurovo skrovište bilo je 'prava vojna utvrda'.
Američki vojnici naišli su na otpor, jedan je helikopter pogođen, ali je uspio nastaviti let. U trenutku upada Maduro je pokušao pobjeći u sigurnu prostoriju, no nije uspio zatvoriti vrata prije nego što su ga američke snage savladale. U operaciji je uhićena i njegova supruga Cilia Flores.
Na američkoj strani bilo je nekoliko ranjenih vojnika, ali bez smrtnih slučajeva. Venezuelske vlasti zasad nisu potvrdile broj žrtava.
Nižu se reakcije
Akcija je odmah izazvala osude u dijelu međunarodne zajednice. Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva upozorio je da se radi o 'iznimno opasnom presedanu'. U samim Sjedinjenim Državama dio demokrata kritizirao je Trumpa zbog pokretanja vojne akcije bez odobrenja Kongresa.
Trump je odgovorio da bi obavještavanje Kongresa ugrozilo operaciju. 'Kongres ima sklonost curenju informacija', rekao je.
Do 4.20 ujutro po lokalnom vremenu helikopteri su napustili venezuelanski zračni prostor s Madurom i njegovom suprugom u pritvoru. Prebačeni su u SAD, gdje bi se trebali suočiti s kaznenim optužbama. Gotovo sat kasnije Trump je svijetu objavio vijest o uhićenju: „Maduro i njegova supruga uskoro će se suočiti s punom snagom američke pravde.“
Operacija protiv dugogodišnjeg autoritarnog vođe Venezuele mogla bi dugoročno promijeniti odnose u Latinskoj Americi – ali i dodatno zaoštriti rasprave o granicama američke moći na globalnoj sceni.