Američki Kongres želi produljiti rad ISS-a do 2032. godine. Razlog je vrlo zanimljiv

Međunarodna svemirska postaja (ISS), na kojoj ljudi neprekidno obitavaju još od studenoga 2000., mogla bi ostati u orbiti dvije godine dulje nego što je dosad planirano. Novi prijedlog zakona o ovlastima NASA-e predviđa produljenje njezina rada do 30. rujna 2032., umjesto trenutačno planiranog umirovljenja 2030. godine
Prijedlog je odobrio Odbor američkog Senata za trgovinu, znanost i promet, a zagovaraju ga republikanski senator iz Teksasa Ted Cruz i dio senatora koji smatraju da bi prerano gašenje ISS-a moglo ostaviti Sjedinjene Države bez trajne ljudske prisutnosti u niskoj Zemljinoj orbiti, piše Space.com.
Prema obrazloženju odbora, cilj produljenja je izbjeći prekid u ljudskoj prisutnosti u svemiru u niskoj orbiti (LEO) dok se ne izgrade nove komercijalne svemirske postaje. Time bi se, kako navode senatori, spriječilo da Sjedinjene Države izgube vodeću poziciju u svemirskim letovima s posadom, osobito u odnosu na Kinu.
Strah od kineske prednosti u svemiru
Pitanje svemirske utrke s Kinom jedan je od ključnih razloga za predloženo produljenje rada ISS-a. Kina je 2021. lansirala osnovni modul svoje svemirske postaje Tiangong, a izgradnju postaje s tri modula dovršila je krajem 2022. godine. Očekuje se da će Tiangong ostati operativan barem do sredine 2030-ih.
U Washingtonu strahuju da bi gašenje ISS-a prije nego što budu spremne nove američke postaje moglo omogućiti Pekingu da preuzme dominantnu ulogu u niskoj Zemljinoj orbiti.
'Ovo je ključni trenutak za američki svemirski program', poručio je Cruz na jednom od ranijih saslušanja u Senatu. 'Sjedinjene Države moraju zadržati vodstvo u niskoj Zemljinoj orbiti, dok istodobno ulaze u novu eru istraživanja svemira kroz program Artemis.'
Komercijalne postaje još nisu spremne
NASA planira zamijeniti ISS novom generacijom komercijalnih svemirskih postaja, koje bi trebale upravljati privatne kompanije. Kroz program Commercial LEO Destinations agencija od 2021. potiče njihov razvoj, a dosad je u te projekte uloženo više od 500 milijuna dolara.
Najveći projekti uključuju postaje Orbital Reef, iza koje stoje Blue Origin i Voyager Technologies, te Starlab.
Uz njih, i druge kompanije razvijaju vlastite projekte. Kalifornijski startup Vast nedavno je prikupio 500 milijuna dolara za planiranu postaju Haven-2, dok tvrtka Axiom Space planira izgraditi komercijalni orbitalni kompleks sastavljen od modula koji će se najprije spojiti s ISS-om.
Sve te tvrtke planiraju pokretanje svojih postaja prije 2030., no dio senatora sumnja da će projekti biti spremni na vrijeme. Zbog toga prijedlog zakona nalaže NASA-i da ne počne povlačiti ISS dok barem jedna komercijalna postaja ne bude potpuno operativna.
Veći proračun i planovi za bazu na Mjesecu
Prijedlog zakona donosi i druge važne promjene za američki svemirski program. Dokument odbacuje plan predsjednika Donalda Trumpa o smanjenju NASA-ina proračuna za 24 posto. Umjesto toga, predlaže se izdvajanje 24,7 milijardi dolara za 2026. godinu i 25,3 milijarde dolara za 2027. godinu, što je znatno više od 18,8 milijardi dolara koliko je Bijela kuća predložila za tekuću godinu.
Zakon također predviđa početak gradnje trajnog ljudskog uporišta na Mjesecu, u sklopu NASA-ina programa Artemis. Prema planu, baza bi omogućila dugotrajni boravak astronauta te razvoj robotike i industrijskih aktivnosti koje bi trebale pripremiti put za buduće misije na Mars.
Iako je prijedlog zakona prošao senatski odbor, to je tek prvi korak u zakonodavnom procesu. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti cijeli Senat i Zastupnički dom, a potom ga treba potpisati predsjednik Sjedinjenih Država.
Ako bude prihvaćen, Međunarodna svemirska postaja – jedan od najvećih međunarodnih znanstvenih projekata u povijesti – mogla bi ostati u orbiti najmanje 32 godine nakon lansiranja prvih modula, nastavljajući služiti kao ključna platforma za istraživanje svemira i testiranje tehnologija za buduće misije dubokog svemira.