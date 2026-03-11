Američki Kongres želi produljiti rad ISS-a do 2032. godine. Razlog je vrlo zanimljiv

Međunarodna svemirska postaja (ISS), na kojoj ljudi neprekidno obitavaju još od studenoga 2000., mogla bi ostati u orbiti dvije godine dulje nego što je dosad planirano. Novi prijedlog zakona o ovlastima NASA-e predviđa produljenje njezina rada do 30. rujna 2032., umjesto trenutačno planiranog umirovljenja 2030. godine

Prijedlog je odobrio Odbor američkog Senata za trgovinu, znanost i promet, a zagovaraju ga republikanski senator iz Teksasa Ted Cruz i dio senatora koji smatraju da bi prerano gašenje ISS-a moglo ostaviti Sjedinjene Države bez trajne ljudske prisutnosti u niskoj Zemljinoj orbiti, piše Space.com. Prema obrazloženju odbora, cilj produljenja je izbjeći prekid u ljudskoj prisutnosti u svemiru u niskoj orbiti (LEO) dok se ne izgrade nove komercijalne svemirske postaje. Time bi se, kako navode senatori, spriječilo da Sjedinjene Države izgube vodeću poziciju u svemirskim letovima s posadom, osobito u odnosu na Kinu.

Strah od kineske prednosti u svemiru Pitanje svemirske utrke s Kinom jedan je od ključnih razloga za predloženo produljenje rada ISS-a. Kina je 2021. lansirala osnovni modul svoje svemirske postaje Tiangong, a izgradnju postaje s tri modula dovršila je krajem 2022. godine. Očekuje se da će Tiangong ostati operativan barem do sredine 2030-ih. U Washingtonu strahuju da bi gašenje ISS-a prije nego što budu spremne nove američke postaje moglo omogućiti Pekingu da preuzme dominantnu ulogu u niskoj Zemljinoj orbiti. 'Ovo je ključni trenutak za američki svemirski program', poručio je Cruz na jednom od ranijih saslušanja u Senatu. 'Sjedinjene Države moraju zadržati vodstvo u niskoj Zemljinoj orbiti, dok istodobno ulaze u novu eru istraživanja svemira kroz program Artemis.' Komercijalne postaje još nisu spremne NASA planira zamijeniti ISS novom generacijom komercijalnih svemirskih postaja, koje bi trebale upravljati privatne kompanije. Kroz program Commercial LEO Destinations agencija od 2021. potiče njihov razvoj, a dosad je u te projekte uloženo više od 500 milijuna dolara. Najveći projekti uključuju postaje Orbital Reef, iza koje stoje Blue Origin i Voyager Technologies, te Starlab.