Samsung Galaxy A8 (2018): Baterija je ugodno iznenadila, a evo i ostalih detalja

Južnokorejski proizvođač ponudio nam je pametni telefon više srednje klase koji izgledom i u pojedinim aspektima ne zaostaje značajno za top modelima. Evo naših zaključaka nakon isprobavanja uređaja

Aluminijski okvir povezuje dva panela stakla (Gorilla u oba slučaja) u dopadljivu i kompaktnu cjelinu glatkih bridova. Blago zaobljen, ugodan na dodir, djeluje čvrsto i solidno, sa snažnom notom profinjenosti . Ipak, kako je riječ o staklu, pripremite se na redovno čišćenje stražnjeg dijela jer je to neizbježno.

Gdje je druga, pitate se? Na gornjem bridu, gdje se često nalazi 3,5 milimetarski ulaz za slušalice. On je, pak, završio na donjem bridu (desno), skupa s utorom za USB-C (u sredini).

Raspored tipki i utora neuobičajen je . Tipka za uključivanje i isključivanje je, očekivano, na desnom bridu. No, ponad nje je rešetka za zvučnik, dok su tipke za regulaciju zvuka na lijevom bridu, gdje se nalazi i jedna od dvije ladice za kartice SIM.

No, isto se ne može reći za značajku prepoznavanja lica. Dat ću joj ocjenu dobar (3), što znači kako može proći, ali ima puno mjesta za poboljšanje. Ponekad bi me mobitel prepoznao odmah, ponekad ne bi uopće iako bi okolnosti u kojima bih ga pokušavao otključati bile vrlo slične.

Podrška za brzo punjenje također zaslužuje pohvalu . Nakon što sam ju u potpunosti ispraznio, baterija se napunila do sedam posto za pet minuta, 16 posto za deset, 25 posto za 20, da bi u sat vremena dosegla 79 posto. Napominjem kako je za vrijeme punjenja mobitel bio u zrakoplovnom režimu rada.

Baterija kapaciteta 3.000 mAh bila je među ugodnijim iznenađenjima . S lakoćom bi izgurala cijeli dan korištenja bez dopunjavanja, čak i u situacijama kad sam ju postavljao pred natprosječno zahtjevne zadaće. Primjerice, izdržala je dan redovnog korištenja u kojem sam uz to obavio intervju od sat vremena koristeći Galaxy A8 (2018) i potom mobitel upotrijebio kako bi razgovor pretočio u tekst.

Stražnja kamera opremljena je senzorom od 16 MP i nudi otvor blende f/1.7 s autofokusom s kojima možete dobiti jako dobre fotografije i uz lošije osvjetljenje. Na žalost, nema optičku stabilizaciju slike pa će fotografije ponekad biti mutnije nego što bi trebalo.

Nešto stariji Android

Što se softvera tiče, Galaxy A8 (2018) nudi nešto stariji Android Nougat 7.1.1. i sučelje Samsung Experience 8.5. Dolazi s predinstaliranim setom Googleovih i Microsoftovih aplikacija, no posebno mi se svidjelo to što pri postavljanju možete odabrati koje ćete Samsungove aplikacije instalirati, a koje ne. To je pametan potez, pogotovo ako se u obzir uzme razmjerno mala količina memorije koja je na raspolaganju.

Instalirao sam niz aplikacija koje inače koristim, kao što su WhatsApp, Snapchat, Viber, Moon Reader+, Yahoo Weather, Pokemon Go...

Nije bilo zamjetnih problema u radu softvera. Posebno mi se svidjela mogućnost dijeljenja zaslona na više prozora (režim rada multiwindow), iako sam dojma kako su takve značajke ipak znatno korisnije na tablet računalima. A ima i zgodnih značajki poput pametnog mirovanja (zaslon ostaje uključen dok ga gledate), snimanja zaslona dlanom i pregleda preko cijelog zaslona na kameri.

Trebate li kupiti Galaxy A8 (2018)?

U svojoj klasi Galaxy A8 (2018) je među boljim uređajima. Odličan zaslon, elegantan izgled i izdržljiva baterija svakako su među glavnim prednostima. Procesor bi trebao dobro raditi još nekoliko godina, a s kamerama možete dobiti doista dobre selfije i druge fotografije.

S druge strane, tehnologija prepoznavanja lica i smještaj čitača otiska prsta bi mogli biti bolji.