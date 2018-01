Stigao je Galaxy A8 (2018), pripremite 3.799 kuna

Novi Samsungov top model u seriji pametnih telefona A odlikuju nesvakidašnja dvostruka prednja kamera te zaslon od ruba do ruba uređaja, između ostalog

Fotografije je moguće personalizirati dodavanjem naljepnica, a tu je i značajka posebno namijenjena za snimanje hrane Food Mode.

Zaslon Infinity od ruba do ruba omjera je 18,5:9 i nudi značajku Always On za pregled važnih informacija na brzinu bez otključavanja mobitela. Kućište je kombinacija zakrivljenog stakla i metalnog okvira, otporno na vodu i prašinu (IP68).

Dolazi sa četiri GB RAM-a, 32 GB memorije koju je moguće proširiti karticom microSD za još 256 GB. Prvi je uređaj u seriji A koji podržava Samsungovu konzolu za virtualnu stvarnost Gear VR. Uz to, podržava dvije kartice SIM i ima zaseban utor za microSD.

Galaxy A8 (2018) će kod nas biti dostupan od siječnja 2018. godine u tri boje - crnoj, sivoj i zlatnoj - po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 3.799 kuna.