IAEA potvrdila: U napadima na Iran oštećeno je nuklearno postrojenje u Natanzu

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je da, na temelju najnovijih satelitskih snimaka, može potvrditi 'određena nedavna oštećenja ulaznih zgrada' podzemnog postrojenja za obogaćivanje urana Natanz (FEP) u Iranu
'Ne očekuju se radiološke posljedice i nije utvrđen dodatni utjecaj na samo postrojenje FEP, koje je teško oštećeno u lipanjskom sukobu', navodi Agencija.
IAEA pritom podsjeća na 12-dnevni rat koji je prošle godine pokrenuo Izrael protiv Irana, a koji je uključivao i američke napade na postrojenje Natanz te još dva nuklearna objekta.