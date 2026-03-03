IAEA potvrdila: U napadima na Iran oštećeno je nuklearno postrojenje u Natanzu

'Ne očekuju se radiološke posljedice i nije utvrđen dodatni utjecaj na samo postrojenje FEP, koje je teško oštećeno u lipanjskom sukobu', navodi Agencija.

IAEA pritom podsjeća na 12-dnevni rat koji je prošle godine pokrenuo Izrael protiv Irana, a koji je uključivao i američke napade na postrojenje Natanz te još dva nuklearna objekta.