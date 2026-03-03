loše vijesti

IAEA potvrdila: U napadima na Iran oštećeno je nuklearno postrojenje u Natanzu

M. Šu.

03.03.2026 u 10:49

Nuklearno postrojenje u Natanzu
Nuklearno postrojenje u Natanzu Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je da, na temelju najnovijih satelitskih snimaka, može potvrditi 'određena nedavna oštećenja ulaznih zgrada' podzemnog postrojenja za obogaćivanje urana Natanz (FEP) u Iranu

'Ne očekuju se radiološke posljedice i nije utvrđen dodatni utjecaj na samo postrojenje FEP, koje je teško oštećeno u lipanjskom sukobu', navodi Agencija.

vezane vijesti

IAEA pritom podsjeća na 12-dnevni rat koji je prošle godine pokrenuo Izrael protiv Irana, a koji je uključivao i američke napade na postrojenje Natanz te još dva nuklearna objekta.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
akcija uskok-a

akcija uskok-a

Nova uhićenja zbog korupcije: Meta direktori iz HEP grupe, znaju se imena
POVIJEST SE PONAVLJA

POVIJEST SE PONAVLJA

Teške optužbe bivšeg direktora CIA-e: 'Ovo je katastrofa'
NISU OVO OČEKIVALI

NISU OVO OČEKIVALI

Zaljevske zemlje preklinju Trumpa: 'Zaustavi sve, ostajemo bez protuzračne obrane!'

najpopularnije

Još vijesti