Dođete na plažu, izvadite mobitel i saznate je li more čisto. Upoznajte ekipu koja to čini mogućim

Malo koja hrvatska tvrtka tako izravno spaja svemir i more kao SeaCras. Taj domaći startup već šest godina koristi satelitske snimke i umjetnu inteligenciju da bi pratio kvalitetu mora, prepoznao onečišćenja i mjerio učinke ljudskih aktivnosti. Njihov sustav danas se koristi i izvan Hrvatske, a SeaCras je jedina hrvatska spacetech tvrtka među deset najboljih u Europi. Čime se sve bave i kakvi su im planovi, u razgovoru za tportal otkrio je izvršni direktor Mario Špadina

'Analiziramo satelitske snimke mora umjetnom inteligencijom. Koristimo satelitske snimke visoke rezolucije i algoritme umjetne inteligencije (AI) za detekciju i prikaz uvida o stanju mora: kvaliteti, onečišćenjima, cvjetanju te utjecajima čovjeka poput sidrenja, devastacije pomorskog dobra ili urbanizacije', objašnjava za tportal čelni čovjek tvrtke Mario Špadina. SeaCras danas čini petnaestak interdisciplinarnih stručnjaka – od oceanografa i geografa, preko podatkovnih znanstvenika i inženjera, do komunikacijskih stručnjaka. A kako Špadina ističe, ponosni su na to što su okupili neke od najboljih stručnjaka u tim područjima.

Globalna priznanja za hrvatsku tvrtku Ovaj proizvod hrvatske pameti ima globalni doseg, ali i globalna priznanja, naime riječ je o tvrtki koju je Svjetski ekonomski forum uvrstio među top pet inovatora regenerativne plave ekonomije 2024. godine. Ne samo to – jedini su hrvatski startup među top 10 europskih spacetech kompanija za 2025. 'Priznanja su važna, ali pravi pokazatelj uspjeha su konkretni problemi koje smo riješili i mladi stručnjaci koje smo uključili', kaže Špadina. Njegova se tvrtka natječe s igračima iz Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, no ne boje se konkurencije. 'Naše tehnologije su minimalno nekoliko godina ispred znanstvenog standarda. Ono što EU danas financira kroz Horizon, mi već komercijalno primjenjujemo: od detekcije naftnih izljeva do podvodne buke', tumači. Njihove analize koriste se i u privatnom i u javnom sektoru; od marina i luka do parkova prirode i državnih institucija, pa sve do kruzerskog sektora, a suradnici su im Institut Ruđer Bošković, Institut za vode te Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 'Naš rad nije samo klasična usluga, već često funkcioniramo kroz javno-privatna partnerstva. Geografski smo prisutni u Hrvatskoj i na Mediteranu, ali i u Srednjoj Americi te na Bliskom istoku', kaže Špadina, dodajući da su najponosniji na projekte od javne koristi koji omogućuju transparentan uvid u kvalitetu mora. Pritom misli na kanal Planet First, na kojem tvrtka objavljuje studije događaja na Jadranu, s ciljem informiranja javnosti o promjenama u okolišu i njihovim uzrocima.

Žele postati globalni lider u monitoringu mora 'Ne bismo ovo radili da ne ciljamo visoko. Želimo proširiti tehnologiju i na druga staništa – jezera, rijeke, koraljne grebene, mangrove – te doprinijeti i u području obrane i sigurnosti, za što već radimo prve korake.' Svake godine razvijaju nove tehnologije i nadograđuju postojeće sustave, a svi članovi tima dijele viziju da će praćenje okoliša uskoro postati obavezno za sve koji ga koriste. 'Naš je cilj da se okoliš koristi odgovorno i s minimalnim negativnim utjecajem. Za financiranje rasta kontinuirano ulažemo vlastita sredstva, što je uz određene strateške investicije i sredstva EU-a rezultiralo time da smo i dalje kompletno domaći proizvod orijentiran izvozu', ističe Špadina.

Lokalci i turisti skeniraju QR kod i vide je li more čisto Ime SeaCras odjeknulo je izvan stručnih krugova u travnju ove godine, kada je objavljeno da su otkrili ozbiljno onečišćenje mora gorivom kod Hvara koristeći svoju tehnologiju satelitskog nadzora s primjenom umjetne inteligencije. Analizom je utvrđeno da je na površini od oko osam hektara detektiran tanak sloj naftnih derivata i rezultati će biti uključeni u znanstvenu studiju o zaštiti mora. A ovo ljeto tvrtka je s partnerima pokrenula važan projekt u uvali Zavratnica kod mjesta Jablanac: posjetitelji su u stvarnom vremenu putem QR koda mogli provjeriti kakvoću mora. 'Turisti i lokalci vole jednostavnost – skeniraj i vidi je li more čisto, ima li cvjetanja ili zamućenja', kaže Špadina. Analitika pokazuje da korisnici provode dosta vremena u aplikaciji istražujući sadržaj, a interes za slične projekte raste diljem Jadrana. 'Podaci potvrđuju da more igra ključnu ulogu u odabiru destinacije i zadovoljstvu turista. Učimo o kolektivnoj svijesti i ponašanju gostiju te slušamo njihov glas kako bismo znali što činiti u budućnosti te kako dalje graditi naše proizvode i pokrivenost', tumači naš sugovornik. Projekt je nastao u partnerstvu SeaCrasa, Zadar Cruise Porta – jedne od najvažnijih i najmodernijih destinacija za krstarenja na Mediteranu – i Rewilding Velebita, zaklade koja predano radi na obnovi prirodnih procesa i očuvanju bioraznolikosti na području Velebita. 'Zadar Cruise Port bio je naš prvi partner u projektu tijekom ljeta 2024. godine, kada smo pokrenuli SeaCras App, aplikaciju koja posjetiteljima luke Gaženica omogućuje transparentan uvid u kvalitetu mora u stvarnom vremenu putem QR kodova i interaktivne karte. Odaziv je bio izvanredan: više od 200.000 posjetitelja luke godišnje imalo je priliku upoznati se s novim standardom informiranja o stanju mora. Na temelju tog uspjeha, projekt smo ovo ljeto proširili na područje jedne od najljepših hrvatskih uvala, Zavratnice kod Jablanca, u suradnji s Rewilding Velebitom i Parkom prirode Velebit. Riječ je o prvoj implementaciji takve tehnologije u zaštićenim obalnim područjima u Hrvatskoj. Ta suradnja učinila je ovaj projekt posebnim i dovela nas do nominacije za prestižnu nagradu World Sustainable Travel & Hospitality Awards 2025.', otkriva Špadina.

Složen proces koji može trajati godinama A kako bismo razumjeli što i kako to SeaCras radi, Špadina nas je proveo kroz cijeli proces i objasnio koliko je bilo zahtjevno analizirati podatke iz satelita visoke rezolucije i filtrirati ih kroz umjetnu inteligenciju da bi se dobila slika o stanju mora u maloj uvali poput Zavratnice. 'To je izuzetno teško – da nije, time bi se već bavilo puno tvrtki. Analiza satelitskih podataka u malim obalnim uvalama poput Zavratnice zahtijeva naprednu tehnologiju, precizne terenske podatke i interdisciplinarni tim stručnjaka. Ključan je prvi korak – kalibracija satelitskih podataka s mjerenjima na terenu – bez čega se ne može postići dovoljna točnost. Naša je tehnologija razvijena višegodišnjem treniranjem AI modela na velikim skupovima podataka, što uključuje satelitske snimke visoke rezolucije, terenske uzorke i baze prikupljene u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama.

Tijekom obrade sustav se suočava s brojnim izvorima interferencije: plovilima, refleksijama obale, promjenama svjetla ili oblacima, pa je potrebna AI arhitektura visoke preciznosti koja filtrira i klasificira svaki piksel. Zato su potrebne godine rada stručnjaka za daljinsko istraživanje, oceanografiju, podatkovne i okolišne znanosti da bi se sustav stalno unapređivao, a svaki javno objavljen rezultat prolazi dodatnu validaciju, osobito kada se radi o podacima važnima za javnost i očuvanje prirodnih resursa. Zato volimo reći da ne pružamo samo podatke, već i znanje potrebno za njihovu ispravnu interpretaciju te prijedloge konkretnih mjera za upravljanje područjima, a stekli smo ih dugogodišnjim radom, posebice na Jadranu', pojašnjava Špadina. Tehnologija koja nadmašuje europske standarde Uspoređujući svoj sustav s europskim CleanSeaNetom, SeaCras navodi jasnu razliku: 'CleanSeaNet koristi satelite rezolucije 10x10 metara i teško prepoznaje manja onečišćenja, osobito u razvedenim područjima poput Jadrana. Uz to, ima nisku frekvenciju snimanja i ograničen je samo na naftne izljeve.' SeaCras zato koristi komercijalne satelite znatno veće rezolucije i češćih preleta, zahvaljujući suradnji s više svemirskih tvrtki. 'Naš je sustav detektirao izljev od svega 80.000 četvornih metara kod Hvara, a koji CleanSeaNet nije ni zabilježio. To pokazuje koliko je precizniji.'

Mario Špadina: 'Naš sustav danas može razlikovati tipove onečišćenja prema konvenciji MARPOL, poput naftnih derivata, crnih tankova, plastike i bioloških pojava (npr. cvjetanje mora) te integrira oceanografske pokazatelje, poput temperature, saliniteta i klorofila, kako bi pružio potpunu sliku stanja mora. Uz to, detektira plovila i plovne rute. Naši podaci imaju golemu primjenu. Koriste ih državna tijela, javne ustanove, znanstvene institucije i privatni sektor za analizu i mitigaciju rizika, praćenje sidrišta te utjecaja urbanizacije i građevinskih radova, za izradu strategija zaštite okoliša, znanstvenih studija, transparentno informiranje javnosti i mnoge druge svrhe. Integracija sa senzorima, dronovima i autonomnim plovilima već je u tijeku u više projekata. Suradnje s institutima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Norveškoj i drugim zemljama usmjerene su na stvaranje digitalnog blizanca mora, inteligentne platforme koja objedinjuje sve izvore podataka za praćenje i predviđanje stanja morskih ekosustava.'

'Bilježimo porast onečišćenja iz godine u godinu' A što nam pokazuju satelitski podaci? Da se more mijenja. Cvjetanje je sve češće, a erozija plaža postaje zabrinjavajuća. 'Bilježimo porast onečišćenja iz godine u godinu, dijelom zato što ga zaista ima više, dijelom zato što ga sada možemo preciznije otkriti', objašnjava Špadina. Upozorava i na kumulativni učinak klimatskih promjena i ljudskih zahvata: od izljeva kanalizacije nakon jakih oborina do neadekvatne 'dohrane plaža'. 'Takve intervencije možda kratkoročno uljepšavaju obalu, ali dugoročno narušavaju njezinu stabilnost i prirodnu dinamiku.' A može li SeaCrasova inovacija promijeniti percepciju Hrvatske kao turističke destinacije – od 'sunca i mora' do high-tech i održivog turizma? Naš sugovornik kaže da ne možemo 'desetljećima nuditi isto i očekivati bolje rezultate'. Kako sam kaže, turizam se mijenja, a sve veći udio čine mladi putnici, izrazito osviješteni o klimatskim promjenama i ekologiji.

'Hrvatska svoju turističku priču temelji na moru i obali, pa je zato ključno pokazati da čisto more nije samo dar prirode, već rezultat aktivne brige i tehnologije koja ga štiti. 'Naša tehnologija omogućuje brzu detekciju i identifikaciju incidenata, ali i predviđanje budućih scenarija. Kada se onečišćenje dogodi, govorimo o sanaciji, a cilj je prevencija. Takve inovacije pozicioniraju Hrvatsku kao modernu, high-tech i održivu destinaciju, što je ogroman iskorak od klasične slike 'sunca i mora'. U svijetu se danas sve više govori o regenerativnom turizmu: turizmu koji ne samo da čuva, nego i obnavlja okoliš. Imamo velike planove i gradimo kapacitete za pokrivanje mnogih gradskih kupališta i otočnih lokacija, gdje ćemo uskoro predstaviti nove projekte', najavljuje Špadina. Hrvatska može biti testni poligon za plavu ekonomiju SeaCras danas surađuje s nizom međunarodnih inicijativa, uključujući Svjetski ekonomski forum (World Economic Forum), UN-ov Global Compact, Misija EU-a Obnova naših oceana i voda (EU Mission Restore Ocean and Water) i Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA). 'Naša misija je stvoriti most između tehnologije, znanosti i gospodarstva. To nije ili nego i', tumači Špadina. Uvjeren je da Hrvatska može postati testni poligon plave ekonomije i spacetecha, ali uz veće uključivanje domaće industrije. 'Satelitima se više nitko ne može sakriti, a ključno je da se u to uključe veliki sustavi u pomorstvu, energetici i turizmu. Tek tada će Hrvatska moći kapitalizirati svoje prirodne resurse i postati hub za održive morske i svemirske tehnologije', smatra.

Špadina o hrvatskoj startup sceni 'Hrvatska je maleno tržište te u većini slučajeva faza rasta inovativnih startupova nije moguća na domaćem terenu. Međutim startup scena sustavno raste i ima vrhunskih stručnjaka i poduzetnih ljudi. Talenta i ideja ne nedostaje, a sve je više B2B i deep tech rješenja. Ovim putem treba naglasiti da su ulaganja rizičnog kapitala u RH još uvijek jako mala, čemu dodatno negativno doprinosi tromost birokracije, pa su tako mnoge potencijalne investicije nerealizirane. Na sreću, mi smo preživjeli tzv. dolinu smrti, ali velika većina naših kolega iz generacije 2020. - nije. Te su tvrtke ugašene. Statistika preživljavanja te doline smrti značajno je niža u RH nego u najrazvijenijim zemljama, a s njima se jedino želimo uspoređivati i natjecati jer je to osnova za globalnu relevantnost.'