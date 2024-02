Rockstar želi da GTA 6 bude 'savršen'

'U ovome smo svi zajedno - po pitanju motivacije i elana. U pravu ste - postoji tenzija kod lansiranja nečeg na tržište i stvaranja nečeg savršenog, no mi kao tvrtka težimo prema savršenstvu. Kad ćemo biti sigurni da smo to postigli , napravit ćemo planove za lansiranje', rekao je voditelj izdavačke kuće.

Ovo je, sudeći prema broju pregleda foršpana, samo dolijevanje ulja na proverbijalnu vatru. Rockstar je igri dodijelio datum izlaska tijekom iduće godine, no Trueachievements ističe još jedan detalj vezan uz direktora Take-Twoa, Straussa Zelnicka , koji je za vrijeme kvartalnog sastanka s ulagačima spomenuo da kompanija 'traži savršenstvo i da će igru izbaciti tek kad se svi slože da je optimizirana za sve startne platforme'.

Podsjetimo, trailer za GTA6 procurio je dan prije službene objave, no Zelnick tvrdi da to nije naštetilo igri, naprotiv - uzbuđenje je još veće nego prije više od 10 godina kad su objavili GTA 5. Igra i dalje ruši rekorde, a samo u zadnja tri mjeseca 2023. prodano je pet milijuna primjeraka. GTA5 tako je došao do 195 milijuna prodanih primjeraka.

Zelnickov govor dioničare uvjerava da će igra biti kvalitetna te da će zaraditi puno novca - no kako će to izgledati u praksi? Hoće li novi GTA biti bolji od prošlog? Saznat ćemo kad Grand Theft Auto VI, jednog dana u 2025., dođe u ruke onih koji će ga i zaigrati.