Roblox jača sigurnosne mjere, roditelji sumnjičavi: 'Sustav procjene dobi često griješi'

Gejming platforma Roblox brani veliko proširenje sustava zaštite djece nakon kritika dijela roditelja da ih tehnologija za procjenu dobi može pogrešno klasificirati i time izložiti manje sigurnom okruženju
Roblox, koji broji oko 144 milijuna dnevnih korisnika diljem svijeta, uvodi nove vrste računa temeljene na procijenjenoj dobi, a ta procjena sada određuje koju verziju platforme mogu koristiti, kakav sadržaj vide i s kime mogu komunicirati.
Roditelji su upozorili da sustav ponekad pogrešno procjenjuje dob djece i identificira ih kao odrasle, čime se smanjuje razina roditeljske kontrole i sigurnosnih ograničenja, piše BBC.
U razgovoru za BBC, glavni direktor za sigurnost Matt Kaufman naveo je da sustav procjene dobi, koji uključuje i analizu lica, koristi više od polovice dnevnih korisnika, odnosno deseci milijuna ljudi. Prema njegovim riječima, sustav procjenjuje dob s odstupanjem od oko 1,4 godine kod korisnika mlađih od 18 godina.
Iako tvrtka nije objavila podatke o tome koliko često dolazi do pogrešaka, Kaufman tvrdi da je ovakav pristup pouzdaniji od samostalnog unosa dobi jer korisnici često daju netočne informacije da bi dobili pristup dodatnim funkcijama.
Sigurnosne mjere
Roblox već sada koristi dobne kategorije da bi ograničio komunikaciju između djece, tinejdžera i odraslih, prvenstveno radi smanjenja rizika od neprimjerenih kontakata i tzv. groominga. Najavili su uvođenje dvaju novih tipova računa za mlađe korisnike, Roblox Kids i Roblox Select, koji s primjenom kreću početkom lipnja.
Roblox Kids namijenjen je najmlađima, s pojednostavljenim sučeljem, bez komunikacijskih alata i pristupom strogo odabranim igrama. Roblox Select, za korisnike od devet do 15 godina, omogućuje ograničenu komunikaciju i širi, ali i dalje filtrirani sadržaj.
Korisnici koji ne prođu provjeru dobi bit će automatski ograničeni na dječji sadržaj i bez mogućnosti komunikacije na platformi.
Prije tjedan dana majka 14-godišnje djevojčice za BBC je izjavila da ju je 18-godišnjak na Robloxu nagovarao da mu pošalje eksplicitne fotografije, a taj je slučaj pojačao pritisak na Roblox da unaprijedi sigurnosne mehanizme.
Novi sustav proširuje postojeće sigurnosne mjere tako što uvodi različite razine iskustva ovisno o procijenjenoj dobi, uključujući strože ograničenje komunikacije i pristupa sadržaju za mlađe korisnike. Oni koji ne prođu provjeru dobi automatski ostaju u najrestriktivnijem okruženju bez mogućnosti komunikacije, što bi trebalo smanjiti rizike poput neprimjerenih kontakata.
Unatoč tome, roditelji upozoravaju da pogrešne procjene mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući izloženost neprimjerenom sadržaju ili kontaktu s nepoznatim osobama, a proces ispravljanja takvih pogrešaka opisuju kao težak i frustrirajući. Sonia Livingstone s Londonske škole ekonomije smatra da su promjene korak u dobrom smjeru, ali ističe da i dalje postoje značajni rizici za sigurnost djece te da je potrebna dodatna neovisna provjera učinkovitosti sustava.