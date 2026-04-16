Roblox jača sigurnosne mjere, roditelji sumnjičavi: 'Sustav procjene dobi često griješi'

Roblox već sada koristi dobne kategorije da bi ograničio komunikaciju između djece, tinejdžera i odraslih, prvenstveno radi smanjenja rizika od neprimjerenih kontakata i tzv. groominga. Najavili su uvođenje dvaju novih tipova računa za mlađe korisnike, Roblox Kids i Roblox Select, koji s primjenom kreću početkom lipnja.

Roblox Kids namijenjen je najmlađima, s pojednostavljenim sučeljem, bez komunikacijskih alata i pristupom strogo odabranim igrama. Roblox Select, za korisnike od devet do 15 godina, omogućuje ograničenu komunikaciju i širi, ali i dalje filtrirani sadržaj.

Korisnici koji ne prođu provjeru dobi bit će automatski ograničeni na dječji sadržaj i bez mogućnosti komunikacije na platformi.

Prije tjedan dana majka 14-godišnje djevojčice za BBC je izjavila da ju je 18-godišnjak na Robloxu nagovarao da mu pošalje eksplicitne fotografije, a taj je slučaj pojačao pritisak na Roblox da unaprijedi sigurnosne mehanizme.