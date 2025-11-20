Roblox će djeci onemogućiti razgovor s nepoznatim odraslim osobama

Roblox uvodi proširene sigurnosne mjere kojima će na platformi djeci onemogućiti razgovor s nepoznatim odraslim osobama. Obavezne provjere bit će uvedene za korisnike koji žele koristiti značajke chata, najprije u Australiji, Novom Zelandu i Nizozemskoj u prosincu, a zatim globalno od siječnja.

Platforma se godinama suočava s kritikama zbog dopuštanja pristupa neprimjerenom sadržaju i komunikaciji s odraslima, a u nekoliko američkih saveznih država vodi se i više tužbi zbog sigurnosti djece. U Australiji se najave novih mjera poklapaju s dolazećom zabranom društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina, a vlada je pod pritiskom da u zabranu uključi i platforme za igranje poput Robloxa.

Izvršni direktor Robloxa Dave Baszucki ranije je rekao da tvrtka ulaže velike napore kako bi zaštitila djecu, istaknuvši ipak da roditelji trebaju pratiti vlastite instinkte pri donošenju odluka o korištenju platforme, piše BBC.