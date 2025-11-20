Roblox će djeci onemogućiti razgovor s nepoznatim odraslim osobama

Platforma nakon intenzivnog pritiska roditelja i institucija uvodi dugo tražene mjere za zaštitu maloljetnika
Roblox uvodi proširene sigurnosne mjere kojima će na platformi djeci onemogućiti razgovor s nepoznatim odraslim osobama. Obavezne provjere bit će uvedene za korisnike koji žele koristiti značajke chata, najprije u Australiji, Novom Zelandu i Nizozemskoj u prosincu, a zatim globalno od siječnja.
Platforma se godinama suočava s kritikama zbog dopuštanja pristupa neprimjerenom sadržaju i komunikaciji s odraslima, a u nekoliko američkih saveznih država vodi se i više tužbi zbog sigurnosti djece. U Australiji se najave novih mjera poklapaju s dolazećom zabranom društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina, a vlada je pod pritiskom da u zabranu uključi i platforme za igranje poput Robloxa.
Izvršni direktor Robloxa Dave Baszucki ranije je rekao da tvrtka ulaže velike napore kako bi zaštitila djecu, istaknuvši ipak da roditelji trebaju pratiti vlastite instinkte pri donošenju odluka o korištenju platforme, piše BBC.
U britanskoj organizaciji NSPCC smatraju da je intervencija bila nužna jer su djeca bila izložena neprihvatljivim rizicima, uključujući mogućnost zlostavljanja i manipulacije. Organizacija je pozdravila nove mjere, uz naglasak da promjene moraju biti učinkovite u praksi. Roblox je 2024. godine imao više od 80 milijuna dnevnih igrača, a oko 40 posgto njih bilo je mlađe od 13 godina.
Provjere dobi koristit će tehnologiju procjene starosti putem kamere uređaja. Tvrtka navodi da se snimke obrađuju preko vanjskog dobavljača i brišu odmah nakon provjere. Korisnici koji prođu postupak bit će svrstani u dobne skupine, a komunikacija će biti ograničena na osobe slične dobi, osim ako se ne dodaju kao 'pouzdane veze'. Privatne poruke i pojedine vrste chata i dalje će biti blokirane za djecu mlađu od 13 godina, osim uz roditeljsko odobrenje.
U ranijem testu BBC-ja bilo je moguće da 27-godišnji i 15-godišnji korisnik razmjenjuju poruke s odvojenih uređaja, što je potaknulo dodatne kritike. Roblox tvrdi da pokušaji zaobilaženja pravila često uključuju prebacivanje razgovora na druge platforme.
Tvrtka smatra da će novi sustav stvoriti prikladnije okruženje za različite dobne skupine i očekuje da će i druge platforme usvojiti slična rješenja. Promjene dolaze u trenutku kada organizacije ParentsTogether Action i UltraViolet provode virtualni prosvjed unutar Robloxa, uz digitalnu peticiju s više od 12.000 potpisa kojom se tražaju strože sigurnosne mjere za djecu i upozorava da platforma ne smije biti 'igralište za predatore.'