Prvi grad u Europi koji će testirati vožnju budućnosti: Stižu robotaksiji

Temelji za uvođenje nove usluge omogućit će uvođenje vozila s autonomnom vožnjom tijekom 2026. godine

Robotaksiji bi se mogli pojaviti na ulicama Londona već sljedeće godine, objavila je tvrtka Waymo, vodeći svjetski operater autonomnih vozila. Nakon što su postali uobičajen prizor u San Franciscu i nedavno pokrenuti u Tokiju, London će postati prvi europski grad koji će testirati ovu tehnologiju. Tvrtka, u vlasništvu Alphabeta (matične kompanije Googlea), navodi da će njezina vozila uskoro stići u London te da će se u narednim tjednima pojaviti na cestama sa sigurnosnim vozačima za volanom. Waymo trenutno surađuje s britanskim Ministarstvom prometa i Transport for London (TfL) kako bi osigurao potrebne dozvole za potpuno autonomne vožnje do 2026. godine. 'U SAD-u tjedno obavimo stotine tisuća vožnji, a do svibnja ove godine ostvarili smo više od 10 milijuna potpuno autonomnih vožnji', priopćila je tvrtka, prenosi Sky News. 'To pokazuje povjerenje i zadovoljstvo naših korisnika, a uzbuđeni smo što ćemo uskoro predstaviti sigurnost i pouzdanost usluge Waymo građanima Londona.'

Londonski taksisti su reagirali... očekivano Dolazak robotaksija nije svima drag. Steve McNamara, glavni tajnik Udruge licenciranih vozača taksija, koja predstavlja vozače poznatih londonskih black cabova, izjavio je da ga nova tehnologija 'nimalo ne zabrinjava'. 'Možda ću se brinuti za 25 godina, ali ne sada. To je novotarija, trik, rješenje za problem koji ne postoji. Tko uopće treba taksi bez vozača?' rekao je McNamara. Dodao je i da 'ne vjeruje da bi u Londonu građani povjerili svoju djecu takvom vozilu da ih odveze u školu'. Regulatorni i gospodarski kontekst Britanska vlada već je u lipnju najavila planove za pilot-programe autonomnih vozila na engleskim cestama do proljeća 2026. godine. Tada je rečeno da bi razvoj tehnologije mogao otvoriti gotovo 40.000 radnih mjesta, povećati sigurnost na cestama i donijeti milijarde funti gospodarstvu. Uz Waymo, Uber i britanska AI tvrtka Wayve također planiraju pokrenuti testiranja svojih samovozećih taksija u Londonu sljedeće godine. Waymo je u SAD-u doživio nekoliko incidenata koji su potaknuli rasprave o sigurnosti autonomnih vozila. U rujnu je jedno od njih izvelo ilegalan okret u San Brunu, a policija nije mogla izdati kaznu jer 'nije bilo vozača'. Ranije ove godine jedan je putnik pak zamalo propustio let jer se njegov taksi počeo vrtjeti u krug na parkiralištu, što je postalo viralni video.

Izvor: Društvene mreže / Autor: BBC