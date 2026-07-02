Britanci žele ukinuti 'učinkovit duopol' Applea i Googlea na tržištu aplikacija

Regulator tržišnog natjecanja otvorio je konzultacije koje bi mogle prisiliti Apple i Google na ublažavanje kontrole nad načinom na koji britanski korisnici plaćaju aplikacije.

Britanska regulatorna agencija Competition and Markets Authority (CMA) želi omogućiti razvojnim programerima slobodno usmjeravanje korisnike na druga mjesta za plaćanje i traži od tehnoloških divova opravdavanje svih naknada koje naplaćuju.

Kupite li pretplatu na aplikaciju danas, postoji velika vjerojatnost da će Apple ili Google uzeti dio tog novca.

Konzultacije će obuhvatiti nove zahtjeve ponašanja za Apple i Google u okviru britanskog režima tržišnog natjecanja na digitalnim tržištima, ciljajući na ograničenja koja trenutno sprječavaju programere aplikacija u usmjeravanju korisnika prema jeftinijim opcijama plaćanja izvan platformi te dvije tvrtke.

CMA je prošlog listopada označila mobilne platforme Applea i Googlea kao 'učinkoviti duopol', navodeći da 90-100 posto britanskih mobilnih uređaja radi na njihovim platformama.

Traži se ukidanje ograničenja

Usmjeravanje je praksa koja programerima omogućava upućivanje korisnika na jeftinije načine plaćanja, one koji zaobilaze obvezne naknade ugrađene u Appleov App Store ili Googleov Play Store. Trenutno Apple to u potpunosti zabranjuje u Velikoj Britaniji, a Google dopušta samo ograničeno. CMA traži ukidanje tih ograničenja.

No Apple i Google i dalje bi ih mogli naplaćivati, pa regulator također izrađuje načela kako bi osigurao pravedne nove naknade za sve. U sklopu predloženog okvira CMA očekuje da će te naknade biti niže od postojećih u trgovinama aplikacija, a uštede će ili završiti u džepovima kupaca ili se vratiti programerima.

Do konzultacija dolazi nekoliko dana nakon što je Google najavio nove globalne uvjete za trgovinu Play, a oni uključuju dopuštanje programerima da usmjeravaju korisnike prema dovršavanju transakcija izvan trgovine pod određenim uvjetima. Google je također promijenio naknade koje naplaćuje programerima.

CMA je najavila kako će procijeniti utjecaj ovih promjena u sljedećoj fazi svog rada na mobilnim platformama. Prema Zakonu o digitalnim tržištima, konkurenciji i potrošačima, svi se moraju konzultirati s njom prije nametanja bilo kakvog novog zahtjeva za ponašanje.

Uvjeti trgovine aplikacija, uključujući prakse upravljanja, ostaju pod regulatornim nadzorom u nekoliko drugih jurisdikcija, uključujući Europsku uniju, SAD i Japan, piše Euro News.