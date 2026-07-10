Google širi opseg podataka koje će prikupljati iz svoje tražilice za obuku AI-a

Postupno će u sljedećih nekoliko mjeseci ažurirati postavke za usluge pretraživanja, a one uključuju Search, Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate i News.

Google proširuje opseg podataka - uključujući slike, datoteke i audiosnimke - koje prikuplja putem svojih usluga pretraživanja, a koje također može koristiti za obuku modela umjetne inteligencije.

Ako vam se ne sviđa ideja o korištenju vaših podataka iz drugih Googleovih servisa za obuku AI-a, moći ćete to isključiti. Googleovi servisi sad mogu spremati podatke, uključujući povijest pretraživanja korisnika, informacije s web odredišta koja su posjetili putem njezinih usluga i generativne odgovore umjetne inteligencije.

Također može uključivati ​​medije koje korisnici prenose, kao što su 'slike, datoteke te audio i videosnimke'.

'Google također koristi vašu povijest za pružanje, razvoj i poboljšanje svojih usluga (kao što je obuka generativnih AI modela) te za zaštitu Googlea, svojih korisnika i javnosti uz pomoć ljudskih recenzenata', naveli su u dokumentaciji za pomoć korisnicima.

Pomak prema podacima iz stvarnog svijeta

Promjene odražavaju širi pomak industrije prema traženju i korištenju podataka iz stvarnog svijeta iz svakodnevnih interakcija ljudi s digitalnim uslugama, umjesto isključivo podataka preuzetih s weba.

OpenAI-ev dokument za pomoć napominje da je dijeljenje podataka omogućeno prema zadanim postavkama za korisničke račune, što korisnici mogu isključiti. Anthropic ima opciju prijave koja omogućuje Claudeu pristup korisničkim chatovima i sesijama računalnog kodiranja kako bi poboljšao svoje sustave, osim ako korisnici ne isključe tu postavku.

Prošle godine Meta Platforms je počela koristiti javne objave europskih korisnika na društvenim mrežama kako bi pomogla u razvoju i poboljšanju AI-a. Tvrtka se također suočila s nadzorom zbog korištenja sadržaja snimljenog njezinim naočalama sa značajkama umjetne inteligencije.

Praksa korištenja aktivnosti korisnika za poboljšanje tehnologije prethodi procvatu generativnog AI-a. Googleov reCAPTCHA, naprimjer, prethodno je korišten ne samo za blokiranje neželjene pošte, već i za digitalizaciju knjiga i novina, tražeći od korisnika identificiranje riječi koje računala teško čitaju.

Kako se isključiti?

Ako ne želite da Google sprema vaše podatke pretraživanja, možete isključiti Search Services History ili Save Media u postavkama.

Save Media pokriva datoteke i medije pribavljene putem servisa koje obuhvaća Google Search, što uključuje slike, audio i videozapise.

Možete također odabrati koliko često će pohranjeni podaci biti automatski brisani (nakon tri, 18 ili 36 mjeseci), piše Euro News.