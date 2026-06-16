Reuters: Tportal na vrhu ljestvice povjerenja među hrvatskim online medijima!

Hrvatska ima jedno od najnižih povjerenja u medije među zemljama obuhvaćenim istraživanjem Reutersova Instituta za proučavanje novinarstva. Prema ovogodišnjem izvješću Digital News Report 2026 , samo 29 posto građana vjeruje većini vijesti 'većinu vremena', što je pad od čak sedam postotnih bodova u odnosu na prošlu godinu i osam postotnih bodova manje od globalnog prosjeka koji iznosi 37 posto.

No među internetskim medijima u Hrvatskoj najveće povjerenje građana uživaju tportal i Index.hr. Uz visoku razinu povjerenja (45 posto), tportal bilježi relativno nizak udio građana koji mu ne vjeruju (22 posto), što ga svrstava među najvjerodostojnije digitalne medijske brendove u Hrvatskoj s najvišom razinom povjerenja i istovremeno jednom od najnižih stopa nepovjerenja publike.

Reutersovi podaci pokazuju da tportal ostvaruje znatno bolji rezultat kada je riječ o povjerenju nego o dosegu. Iako ga tijekom tjedna prati 27 posto ispitanika, povjerenje mu iskazuje 45 posto građana, što ga svrstava među najpouzdanije digitalne medije u zemlji. Među onima koji ga poznaju i prate - tportal uživa natprosječno povjerenje.

S tjednim dosegom od 49 posto, Index.hr ostaje najpopularniji internetski izvor vijesti u Hrvatskoj. Slijede 24sata online s 42 posto te Dnevnik.hr s 35 posto. Jutarnji list doseže 33 posto građana dok je tportal na šestom mjestu s dosegom od 27 posto.

U takvom okruženju najviše povjerenja građani i dalje iskazuju televizijskim informativnim programima. Na vrhu ljestvice nalaze se Nova TV, RTL i HTV, a među digitalnim medijima Reutersov Institut izdvaja tportal i Index.hr kao najpouzdanije internetske izvore vijesti u Hrvatskoj.

Čak 63 posto građana kaže da barem ponekad namjerno izbjegavaju vijesti, što je dva postotna boda više nego prošle godine. Pritom smatraju da na uređivačku politiku snažno utječu centri moći. Čak 74 posto ispitanika vjeruje da vlade i političari utječu na medijsko izvještavanje, a njih 72 posto smatra da značajan utjecaj na to imaju vlasnici medija.

Pad povjerenja jedna je od najizraženijih promjena u ovogodišnjem istraživanju. Reutersov Institut navodi da je povjerenje u vijesti u Hrvatskoj palo na najnižu razinu otkako se provodi istraživanje te tek 29 posto ispitanika navodi da vjeruje većini vijesti većinu vremena.

Online raste, tisak nestaje

Dok digitalni segment raste, tiskani mediji nastavljaju dugogodišnji pad.

Godišnja naklada novina u Hrvatskoj pala je s oko 80 milijuna primjeraka prije deset godina na svega 24 milijuna danas, što prate problemi distribucije nakon što je 2025. godine ugašena distribucija tiska kroz najveću mrežu kioska. Iako je Hrvatska pošta za distribuciju novina dobila državnu potporu od 90 milijuna eura tijekom pet godina, novine su i dalje nedostupne u brojnim ruralnim sredinama.

Najprodavaniji dnevni list ostaje 24 sata, u vlasništvu austrijske medijske grupacije Styria, a Hanza Media zadržava vodeću poziciju među izdavačima tiskanih medija.

HRT pod pritiskom, podcasti nastavljaju rast

Javni servis HRT i dalje se bori s financijskim problemima. Njegov ravnatelj Robert Šveb kao glavne izazove navodi rast troškova, posebno sportskih prava, zbog čega dolazi do smanjenja vlastite produkcije i ograničenja u zapošljavanju.

U pokušaju prilagodbe novim navikama publike HRT razvija svoju streaming platformu HRTi, a ona danas ima oko 257.000 mjesečnih korisnika.

Za vijesti plaća tek osam posto građana

Jedan od najvećih izazova za medije ostaje monetizacija sadržaja. Prema Reutersovu istraživanju, samo osam posto građana Hrvatske plaća za online vijesti. Iako je to dva postotna boda više nego lani, Hrvatska po tome i dalje zaostaje za većinom razvijenih europskih tržišta.

Portal Telegram je prošle godine povećao broj pretplatnika za više od 50 posto, unatoč općenito niskoj spremnosti građana da plaćaju digitalni sadržaj.

Također, nastavlja se rast podcasta. Vodeći domaći podcast i dalje je Podcast Inkubator s više od 420.000 pretplatnika na YouTubeu, a posljednjih godina pokrenuli su ih i tradicionalni mediji poput Jutarnjeg lista i Večernjeg lista.

Napadi na novinare i dalje problem

Izvješće upozorava da sloboda medija u Hrvatskoj ostaje pod pritiskom. Tako je 2025. godine zabilježeno 35 napada na novinare, a organizacija Reporteri bez granica svrstala je Hrvatsku na svom indeksu slobode medija na 53. mjesto među 180 zemalja svijeta, uz ocjenu 66,31. Naveli su da je stanje medijskih sloboda bilo najlošije od 2014. godine.

Autori izvješća pišu da su novinari i dalje izloženi političkim pritiscima, ekonomskoj nesigurnosti i javnim napadima, no također ističu da istraživačko novinarstvo nastavlja igrati važnu ulogu u otkrivanju zloupotreba političke i institucionalne moći.