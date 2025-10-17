Steam dosegao rekordne brojke, prošlog vikenda broj igrača nadmašio populaciju Kanade

Rekord je postavljen proteklog vikenda, u nedjelju 12. listopada, kada je više od 13 milijuna korisnika istodobno igralo na platformi . Veliki poticaj dao je izlazak Battlefielda 6 , čiji je prvi vikend privukao ogroman broj igrača. Igra se trenutačno nalazi na 14. mjestu ljestvice najigranijih naslova na Steamu , pa nije teško zaključiti da je upravo ona doprinijela rekordnom prometu.

Popularna PC platforma Steam dosegnula je novi povijesni rekord od 41.666.455 igrača online u istom trenutku, prema podacima stranice SteamDB. To je, piše PC Gamer 'otprilike kao cijela populacija Kanade' i znatno više od prethodnog rekorda iz prošle godine, kada je platforma zabilježila 'samo' 35 milijuna korisnika.

PC gejming u uzletu unatoč stagnaciji konzola

Rekord, međutim, nije samo rezultat jednog popularnog izdanja, on odražava širi rast PC gaminga. Prema izvješću The State of Video Gaming in 2025, PC igraće tržište jedino bilježi stabilan rast u industriji čiji ukupni prihodi stagniraju. Dok su konzole stagnirale još od 2021., PC segment porastao je za 20 posto.

Uz sve dostupnije prijenosne PC konzole poput Steam Decka, igranje na računalu postalo je pristupačnije nego ikada.

Steam - gotovo sinonim za PC igranje

Steam je danas praktički sinonim za PC gejming, platforma koja nudi golemi katalog igara, društvene značajke i jednostavnost korištenja koju konkurencija teško dostiže. Dok su druge aplikacije često 'gnjavaža', Steam ostaje omiljen i po funkcionalnosti i po zajednici.

No, neki igrači upozoravaju na opasnost prevelike ovisnosti o jednoj platformi. 'Što bi bilo kad bi se Steam jednog dana ‘pokvario’ ili odlučio postati zloban?' piše autor. 'Imam više od tisuću igara i prijatelja na toj platformi - teško da bih mogao samo prijeći na nešto drugo.'

Unatoč toj zabrinutosti, Steam i njegov osnivač Gabe Newell i dalje uživaju veliko povjerenje igraće zajednice.