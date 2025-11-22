Red sporta, red gejminga i dobrih vibracija: Bili smo na finalu T-esports Championshipa

Napeto finale održano je u sklopu PlayIT-a u Hungexpou u Budimpešti

Hungexpo je i ove godine u studenom postao odredište za sve ljubitelje gejminga i fantastike, okupivši ljubitelje videoigara, igara na ploči, cosplaya i esportova na događaju PlayIT. Kao i prošle godine, Hrvatski Telekom je u suradnji s Crnogorskim Telekomom, Mađarskim Telekomom, T-mobile Poljska i Makedonskim Telekomom te uz potporu Deutsche Telekoma i Good Game Globala organizirao natjecanje T-esports Championship, a finale je održano upravo u mađarskoj prijestolnici.

Nakon više mjeseci mukotrpnih kvalifikacija i sve manjih bracketa za nagradni fond od 100.000 eura natjecali su se esportaši iz cijele regije, uključujući Hrvatsku, Sloveniju, Češku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Mađarsku te Poljsku. Natjecanje je održano u četiri popularne igre: Counter Strike 2, Brawl Stars, League of Legends i, za razliku od prošlogodišnjeg EA SPORTS FC-a, igrao se Rocket League. Hrvatski Telekom je i ove godine okupio zaljubljenike u gejming i esportove, a 40-ak sretnika poveo je i na samo događanje.

Sretni dobitnici priliku za odlazak na finale turnira i sajam u Budimpešti osvojili su putem programa Magenta Moments u aplikaciji Moj Telekom, zahvaljujući najkreativnijim komentarima na službenom HT-ovu profilu na Instagramu, ali i putem T-esports pub kviza i na internoj društvenoj mreži Jenz. A u Budimpeštu su otputovali u društvu influencera Renata Ercega, Branimira Ramljaka i Adriana Popovića. 'Kao netko tko je puno vremena proveo baveći se temama klasičnih sportova, ideja esportova i natjecanja ovakve vrste me oduševila', komentirao je Erceg i dodao: 'Natjecateljski duh, atmosfera i dobre vibracije ovog događaja definitivno se trebaju iskusiti iz prve ruke.' Raj za zaljubljenike u fantastiku i videoigre

PlayIT je sam po sebi meka za hobiste, gejmere i ljubitelje fantastike. Veliki sajam obuhvaća velik broj tematika, uključujući videoigre i inovativne tehnologije poput virtualne stvarnosti, robotike i cosplaya (naišli smo na tri Spidermana, koje smo skoro nagovorili da stanu i upere prste jedan prema drugome, Gandalfa i nekoliko verzija Mandaloriana).

Fanovi fantastike, društvenih igara te, na koncu, svega i svačega iz poznatih filmova i igara upotpunili su listu razloga zbog kojih se na sajam isplatilo ponijeti malo više novca. Ručnih radova je, naime, bilo jako puno - od intrigantnih replika fantazijskog oružja do skromnih, ali fantastično dizajniranih dodataka za stolne RPG-ove - pa je ovogodišnji sajam PlayIT bio zbilja poseban.

Centralni fokus ovog putovanja je, bar za nas, bilo natjecanje u esportovima T-esports Championship, u čijem su finalu sudjelovala tri igrača iz Hrvatske, od kojih smo dvojicu na turniru susreli i lani.

T-esports Championship 2025 (Season 4) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Jeffrey Jemric







Counter Strike 2 Na velikom finalu natjecanja u Counter Strikeu 2 sudjelovao je naš Filip Depreshn Janković, a on igra Counter Strike kao profesionalac već pet godina te je najpoznatiji po osvajanju turnira WePlay Academy League Season 5, čime je značajno podigao svoj profil u međunarodnoj esport zajednici.

Ako pogledamo statistike, Filip je zaradio 30.000 dolara na raznim turnirima, a u finalu Counter Strikea 2 na TEC-u nastupio je kao član momčadi Wild Lotus, koju čine M1key iz Slovačke, HENU iz Finske, Maaryy iz Poljske, Depreshn Aaron iz Mađarske i Rezst iz Njemačke. Janković se također može pohvaliti osvojenim TEC-om 2022. godine u kategoriji Counter Strike 2, u kojoj je sa svojim timom osvojio prvo mjesto. 'U finale ulazimo spremni', komentirao je prije završnog meča. 'Dosta se dobro poznajemo s ekipom iz protivničkog tima - svi mi igramo CS2 u slobodno vrijeme i susrećemo se u igri.' Wild Lotus je, kaže, 'tim top igrača koji su se za ovaj turnir okupili da postignu velike stvari'.

Protivnici o kojima je govorio bila je momčad Mana: ammar, BledarD, Caleyy, cerber s Kosova te gejmzilla iz Mađarske i vAloN iz Sjeverne Makedonije. Meč kojem smo svjedočili u subotu samo je potvrdio koliko je vještina timova u finalu bila izjednačena. Tim Mana je koordinacijom i elegantnom igrom poveo u prvoj rundi, no Wild Lotus je uspio uhvatiti korak. Činilo se da će Filipov tim pobijediti, no Mana je osjetila krv u vodi i povukla kraj runde uz završni rezultat 13 prema 10. Nakon što su 'ispipali' teren, timovi su u drugoj rundi igrali puno ujednačeniju igru, razvukavši je na čak dva overtimea, a na kraju je pobjedu odnijela Mana.

Treća runda počela je dominacijom Wild Lotusa, no tehnički problem nakon treće partije Kosovljanima je dao presudnu priliku za predah i konsolidaciju, nakon čega su poveli u nastavku. Wild Lotus je pokušao vratiti vodstvo, no uz 12 pobijeđenih partija i samo jednom igrom koja ih dijeli od pobjede, tim Mana je bez pritiska finale priveo kraju te s natjecanja odšetao s 20.000 eura nagrade, a Wild Lotus dobio je 'utješni' iznos od 13.000 eura. League of Legends Naši natjecatelji u disciplini League of Legends bili su Tomislav ThomasFate Nanjara i Sven Dehaste Vidović, izvrsni igrači koji su nastupili kao dio momčadi Team Axelent69. Nanjara i Vidović su, podsjetimo, lani u finalu T-esports Championshipa (također održanog u sklopu PlayIT-a) izgubili nakon žestoke borbe protiv tima Bad Lions, a koji među članovima ima jednog od najboljih europskih igrača LoL-a, Tima Nemesisa Lipovšeka iz Slovenije.

Što se slovenske strane priče tiče, u natjecanju su sudjelovali Juš Crownie Marušić i Veljko Velju Čamdžić, koji trenutno nastupaju za vrlo uspješan tim Los Ratones, osvajače EMEA Masters Wintera 2025 - službenog turnira koji je organizirao Riot Games, tvorci League of Legendsa. Sastav tima Axelent u četvrtoj sezoni TEC-a čine Septico1 iz Rumunjske, Stefan iz Srbije, Axelent iz Makedonije te naši Dehaste i ThomasFate, a protivnici su im članovi izuzetno snalažljive momčadi Team All In. Igrao se set best of five, tijekom kojeg se, bez ikakve dvojbe, moglo vidjeti koliko oba tima žele odnijeti pobjedu. Timovi su nizali pobjedu za gubitkom, izmjenjujući se na dominantnim pozicijama tijekom mečeva. Poljaci su poveli u prvoj partiji i oduševili brutalnim midgame dominiranjem uz 40 killova na kraju partije, no međunarodni tim Axelent nije im dao vremena za predah - u drugoj je partiji iskoristio priliku i odnio pobjedu.

Treća je partija završila u rukama Teama All In nakon napetog midgamea i odlučne bitke u finalnim minutama meča, uz impresivne playeve naših igrača, pogotovo Dehastea, koji je u četvrtoj partiji izborio comeback, osiguravši da se spektakl rastegne sve do nevjerojatnog petog meča. U zadnjoj je partiji Axelent sve karte bankirao na likove koji postaju jaki u endgameu i to je, čini se, bila odluka koja ih je skupo koštala. Kao što nam je ThomasFate rekao nakon dodjele nagrada: 'Bankirali smo na dugu igru, predugo smo oklijevali i Team All In je to nanjušio - bili smo predefenzivni i to nas je koštalo nekoliko teamfightova koji su presudili u partiji. Unatoč tome, zbilja nemam što reći - turnir je bio izvrstan i, makar mi je žao što smo drugu godinu zaredom završili na drugom mjestu, sretan sam zbog plasmana.'