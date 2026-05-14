Ispustite li Steam Controller, mogao bi se oglasiti vriskom. I to ne bilo kojim.

Miroslav Wranka

14.05.2026 u 12:23

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Valve
Steamov igraći kontroler nema ugrađeni zvučnik, pa simulira klasični Wilhelmov vrisak, koji je široku popularnost stekao nakon što je korišten u prvom filmu iz serijala Star Wars pomoću haptičkih motora.

Neobičan dodatak otkrio je i sa zajednicom na Redditu podijelio korisnik u/RF3D19.

Čini se kako je treba proći oko jedne minute nakon pada kako bi se uređaj vratio na početne postavke i ponovno vrisnuo. Također, moguće je kako do uzvika u agoniji uopće neće ni doći.

Srećom, trik ne zahtijeva tvrdu podlogu. Možete ga isprobati na nečem mekom poput kreveta ili jastuka, piše Engadget.

Ako nemate Steam Controller ili ne želite riskirati, pogledajte kako to drugi rade:

Izvor: Društvene mreže / Autor: RF3D

