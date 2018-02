Ovi klinci iz Osijeka nogometnom aplikacijom su oduševili Njemačku, a na tome ne namjeravaju stati...

Njihova aplikacija u Googleovoj trgovini Play dosad je preuzeta više od sto tisuća puta. U njoj možete formirati vlastite ekipe, natjecati se s prijateljima i uživo pratiti rezultate s nogometnih terena njemačke prve lige. Kako je nastao Kickbase i što s njim planiraju, otkriva nam direktor agencije COBE Josip Jurišić

Sve do prošle godine COBE Osijek je bio primarno usmjeren na mobilne aplikacije pa tako najveći dio poslovanja temelje na razvoju za operativne sustave Android i iOS. 'Pojačali smo i naš web tim te zaposlili prvu dizajnericu u Osijeku koja će iskustvo i kvalitetu iz njemačkog ureda prenijeti i na domaće klijente. Lani smo ostvarili prihode u iznosu od nešto više od 2,3 milijuna kuna', istaknuo je Jurišić.

'Moji kolege iz Münchena došli su do ideje za aplikaciju i osmislili dizajn. Kad je trebalo razviti i softver, obratili su se poznanicima u Hrvatskoj. Tako su nastali uredi u Zagrebu i Osijeku, a ja sam se isprva pridružio kao programer za Android', opisao je Jurišić.

'Pokušavamo ih zadržati zanimljivim projektima i prilikom za razvoj. Ulažemo u edukaciju zaposlenika, ali jako pazimo i na očuvanje kulture firme pa tako i prilikom zapošljavanja veliku pozornost pridajemo tome kakva je osoba ispred nas, hoće li se uklopiti, hoće li doprinijeti. Naravno, sve to podupiremo dobrim financijskim uvjetima jer zaposlenik koji nije dobro plaćen ni ne može biti sretan', istaknuo je Jurišić.

U Osijeku je nedostatak kadra velik problem. No Jurišić smatra kako se s istim problemom bore i znatno veći svjetski razvojni centri.

Još uvijek traže idealan način na koji poboljšati komunikaciju u dva različita ureda i države, a rade i na približavanju dva različita načina razmišljanja, koji dijele dizajnere i razvojne programere. Jurišić je uvjeren kako ih često usporava to što su ti načini razmišljanja drukčiji.

Biti drukčiji od drugih

Direktor COBE-a vjeruje kako je tvrtka na čijem je čelu drukčija od drugih.

'Imamo svoja vlastita pravila i vlastiti humor, ponašamo se kao da smo obitelj i poznati smo po našem zajedništvu. I mi na vodećim pozicijama puno radimo na zadovoljstvu zaposlenika, osiguravamo im edukacije i trudimo se da im zaista pružimo sve za neometan rad te atmosferu u kojoj će se osjećati ugodno. A kad tako postavite stvari i radite s ljudima koji to znaju cijeniti, i oni će vam vratiti trudom i kvalitetnim radom koji na kraju donosi uspjeh. Osim toga, u Osijeku imamo specifičnu situaciju s osnovnom poslovnom infrastrukturom, od raspoloživosti odgovarajućih poslovnih prostora, dostupnosti brzih telekomunikacijskih veza... Nadamo se da ćemo planiranom izgradnjom IT kampusa/zone u suradnji s gradom riješiti velik dio infrastrukturnih problema i tvrtkama članicama stvoriti preduvjete za brži i komforniji rast, razvoj i suradnju, a Osijeku donijeti još veću prepoznatljivost kao regionalnom IT središtu.