USB koji prati trošite li previše struje? Hrvatski studenti ovim izumom namjeravaju pokoriti svijet

Četiri studenta osmislila su kako prikupiti i iskoristiti podatke o potrošnji električne energije te ih iskoristiti ne samo za uštedu već i za zaradu ili plaćanje poreza. Dok čekamo prototip, detalje nam otkriva član tima Moreno Pavličić

Tim SENTO Solutions - kojeg čine četiri studenta zagrebačkog Veleučilišta Vern Jakov Bajić, Andro Bunić, Petar Fruk i Moreno Pavličić - plasirao se u regionalno izdanje studentskog natjecanja HULT Prize (Harnessing the Power of Energy to Transform Lives) u Dubaiju s idejom koja na intrigantan način povezuje internet stvari s blockchainom, uz široke mogućnosti primjene i potencijalno dalekosežne promjene načina na koji percipiramo podatke i informacije koje svakodnevno generiramo.

Ideja za USB stick koji prati potrošnju struje, vode ili plina nastala je kao odgovor na izazov na temu ovogodišnjeg natjecanja HULT Prize.

'Osnova naše ideje je softverski definiran USB stick koji je u mogućnosti pretvoriti radijske signale modernih digitalnih brojila električne energije u korisne informacije, a koje se tako mogu prikazati na sučeljima pametnih uređaja i time omogućiti korisnicima praćenje potrošnje električne energije u realnom vremenu', rekao je tportalu Pavličić.