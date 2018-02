Mladi inovator osmislio je muzikalnu Teslinu zavojnicu i univerzalni punjač, a svoju budućnost vidi - u Hrvatskoj

Student druge godine zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva iza sebe ima patent i brojna priznanja, no trenutno ne gleda dalje od fakultetskih obaveza. Svoje buduće izume želi učiniti dostupnima svima, i to iz Hrvatske

Ne. Upravo suprotno: projekti na kojima radimo su open source i open hardware, tako da ih bilo tko može koristiti. Sva potrebna dokumentacija je dostupna, a sve njene dijelove moguće je mijenjati prema potrebama i željama. Nemam ništa protiv ni ako ljudi rade vlastite serije proizvoda temeljem naših rješenja. Dokle god ljudi ih koriste i zadovoljni su, meni je to OK.

Jedan od Kožarovih projekata je i Controllable Item Integration Kit. Riječ je o malim modulima koje se ugrađuje u razvodne kutije ispod prekidača za svjetlo, a služe kao međusklop za automatizaciju kućanstva. 'Ako želite automatizirati neke dijelove kuće, ne morate kupovati skupe module i unajmljivati skupe inženjere koji će vam promijeniti instalaciju u cijeloj kući, već možete sami nabaviti i instalirati nekoliko modula gdje to želite. Jednostavni su za ugradnju, kao da ugrađujete prekidače za svjetlo. Spajaju se na wi-fi, a omogućuju upravljanje rasvjetom i drugim kućanskim instalacijama pomoću glasa, računala ili mobitela', pojašnjava nam mladi inovator.

Vjerujem kako bih u nekom trenutku sigurno požalio kad ga ne bih završio. Ne mislim da ću biti manje uspješan ako ne završim fakultet, ali uvjeren sam kako bih u nekom trenutku sigurno požalio ako ga ne bih završio. Postavio sam si to kao cilj još davno i namjeravam se toga držati. Iako, jedva čekam da ga završim pa da se mogu početi baviti konkretnim stvarima.

Kad nešto radim, trudim se to napraviti najbolje što mogu. U srednjoj školi sam tako počeo raditi zvučnike, prvo za sebe, potom i za druge. Svaki idući model bio bi po nečemu bolji. S vremenom sam ih toliko usavršio da sam privukao pozornost profesionalaca, pa se jedan od mojih zvučnika našao u videospotovima poznatih izvođača kao što su Massimo , Sassja i Vatra , gdje je zamijenio zvučnike velikih marki kao što je JBL.

Kako dolazite do ideja za inovacije?

Podrška u novcu, materijalu i znanju. U Ivanić Gradu sam sve radio sam. U početku mi je pomagao otac ili bih našao nekog tko bi mi mogao pomoći. Poslije sam učio na internetu. Čitao sam web stranice, forume, blogove... Sve do čega sam mogao doći. Puno sam naučio na vlastitim pogreškama. Više od pola mjesečne stipendije i džeparca trošio sam na nabavku elektronike i dijelova, iako sam uzimao komponente iz starih uređaja (koje su često bile kvalitetnije od novih). Ti su se troškovi prepolovili nakon što sam otkrio eBay.

S roditeljima sam prije nekoliko godina u Ivanić Gradu pokrenuo udrugu Elektronički i računalni klub, preko koje sad nabavljamo sve što je potrebno, ali i držimo radionice programiranja i elektronike za učenike osnovnih i srednjih škola. Bio sam im mentor i predavač dok nisam upisao fakultet. Sad sam uglavnom u Zagrebu, pa ne stignem.

Što planirate nakon što steknete diplomu? Vidite li budućnost u Hrvatskoj?

Dobio sam puno ponuda za poslove u inozemstvu. Mnoge među njima i dalje stoje. Zanimljive su mi one koje su stigle iz Njemačke i Tajlanda, ali najradije bih otišao u Švicarsku. Nadam se da ću osnovati tvrtku ovdje. Uzor mi je Dok-ing, danas jaka tvrtka koja je počela s vozilima za razminiranje, a sad proizvode sve i svašta i imaju vrlo jak razvoj. Imao sam prilike u to se uvjeriti iz prve ruke dok sam bio kod njih na praksi. Privlače me umjetna inteligencija i roboti, ali nastavit ću se fokusirati na hardverski inženjering jer sam dobar u tome. Nema smisla previše rasipati pažnju i resurse.