Svjetska blogerica otkrila nam je kako će izgledati smartfon budućnosti i što misli o hrvatskim tehno uspješnicama

Odrastala je u doba u kojem su računala tek osvajala svijet, kada je i poželjela shvatiti kako natjerati stroj da učini ono što želimo. Danas je ova programerka za videoigre jedna od najpoznatijih novinarki koje prate tehnologiju, a kakva nas sve čuda čekaju u ovom području, pročitajte u intervjuu koji je Myriam Joire dala za tportal

Myriam Joire zanimljiva je sugovornica. Vlasnica tri putovnice (francuske, kanadske i američke) i tehnološka pionirka iza sebe ima raznovrsnu karijeru, tijekom koje je kao jedna od vodećih svjetskih tehnoloških novinarki pisala za poznate tehno web medije poput Engadgeta te svjedočila brojnim važnim događanjima u svijetu tehnologije, a u ponekima i aktivno sudjelovala. Razgovarali smo s njom netom prije ovogodišnjeg Bug Future Showa, tijekom kojeg je održala jedno od glavnih predavanja na temu 'Top 5 tech trendova za budućnost s pet zvjezdica'.

Kako ste, kao programerka za videoigre, počeli pisati o tehnologiji? Igrala sam se tehnologijom od malih nogu, što nije bio čest slučaj sa ženama u to vrijeme. Odrastala sam dok su osobna računala tek osvajala svijet, kad ste trebali razumjeti kako hardver i softver funkcioniraju zajedno kako biste ih mogli natjerati da naprave ono što želite. Imala sam sreće što sam tome bila izložena kad sam bila mlada, što sam voljela rastavljati stvari i mijenjati ih. Računala su me fascinirala jer su alati koje ste mogli mijenjati pišući računalni kod. Kad je došlo vrijeme za fakultet, odlučila sam se za inženjersku karijeru. Vrlo brzo sam se usmjerila na softver jer sam u tom području brže rasla nego u hardveru. Poslije završetka školovanja postala sam razvojna programerka za videoigre.

Za sve je kriv mobitel? Početkom dvijetisućitih shvatila sam kako će mobilno računalstvo postati iznimno važno. Uređaje si nisam mogla priuštiti, ali sam čitala sve do čega sam mogla doći o tehnologiji. Pratila sam kako prijenosni uređaji postaju manji, jeftiniji i povezaniji. Potom su došli mobiteli, koje sam rano prigrlila, ali ne kao prijenosno računalo, već kao zamjenu za fiksnu liniju. Brzo mi je postalo jasno kako će se mobiteli i računala spojiti. U to vrijeme sam radila na razvoju videoigara. No na nagovor prijatelja oko 2004. godine sam počela pisati blog. Dala sam se nagovoriti jer mi je to olakšavalo pisanje tehničke dokumentacije, što nisam voljela raditi. Nastojala sam sve raditi mobitelom, osim tipkanja članaka. Povukla sam granicu jer su i tipkovnice i zasloni u to vrijeme bili vrlo mali. Vrlo rano sam počela dodavati fotografije i video. Zbog mobitela sam se počela ozbiljnije baviti fotografijom. Osnove fotografiranja sam naučila uz sva ograničenja mobitela iz 2005. No kako dolazim iz obitelji glazbenika, bilo je ključno i to što sam na mobitelima mogla slušati glazbu. Prve videozapise uživo radila sam na operativnom sustavu Symbian pomoću aplikacije Qik, preteče Facebooka Live i Periscopea, u vrlo niskoj razlučivosti i kvaliteti.

Od YouTubea do vodećih tehnoloških medija Do 2010. Myriam Joire etablirala se kao blogerica i imala kanal na YouTubeu, koji je, kako kaže, donosio kakve-takve prihode. Male u odnosu na iznose koje youtuberi ostvaruju danas, ali ipak prihode. Tada su je primijetili Engadget, Gizmodo, Lifehacker i drugi veći tehnološki mediji. U to je vrijeme radila za velike tvrtke kao što su Sony, Electronic Arts, Dolby, Lucas Entertainment... 'Iz medija su me pokušavali nagovoriti da stalno radim za njih, ali nisu mogli ponuditi plaću kakvu sam imala kao inženjerka', kaže. Počela je pisati kolumnu za Engadget. Posao je rastao, pa je u jednom trenutku trebala odlučiti hoće li nastaviti karijeru u videoigrama ili se početi ozbiljno baviti novinarstvom. 'Prilika se ukazala tijekom burnog razdoblja u vlasnicima tehnoloških medija, poput AOL-a, zbog kojih je veliki broj ljudi otišao - dio ekipe iz Engadgeta tako je pokrenuo Verge - a što je otvorilo vrata za više rangirane i bolje plaćene pozicije. Nisam mislila da ću ostati. Prvi dogovor s Engadgetom bio je na tri mjeseca. Ostala sam tri i pol godine', otkriva Joire.

Nedostaje li vam rad na razvoju videoigara? Da, iako je to sad posve drukčiji svijet. Kad sam se sredinom 90-ih prošlog stoljeća počela baviti njima, videoigre nisu bile tako velik i unosan posao kao danas. Radila sam za manje studije u kojima sam razvijala vlastitu tehnologiju, uglavnom za stolna računala i konzole. Bilo je to pomalo kao na Divljem zapadu. Otišla sam nakon što je industrija izgubila tu nezavisnu vibru, kad su tvrtke prestale riskirati. Same igre nisu me zanimale toliko kao izazov rješavanja teških tehnoloških problema. Mislim da sam otišla u pravo vrijeme. U videoigrama i dalje ima puno inovacija, ali mi se druga područja čine zanimljivijima. Ipak, vratila bih se ako bi se ukazala prava prilika. Kao što sam iz Engadgeta otišla u Pebble (startup poznat po pametnim satovima i vrlo uspješnoj crowdfunding kampanji - op.a.). Kad smo već kod Pebblea, što se dogodilo s njima? Zašto nisu uspjeli? Pebble je imao sve elemente za komercijalni uspjeh. Ali napravili su niz pogrešaka koje su ih stajale predvodničke pozicije. Mogli su, primjerice, ući u partnerstvo s Microsoftom ili prodati tvrtku za nemale iznose. Upozoravala sam ih na to dok sam još radila za njih, no to im nije dobro sjelo. Šteta jer su bili u poziciji natjecati se s Appleom, koji je pokazao kako je moguće napraviti održiv posao s tom kategorijom uređaja. Odabrali su to ne učiniti i to je bila strateška pogreška. Mislim da nisu htjeli izgubiti kontrolu, predati svoje dijete nekom drugom. Vjerujem da su imali najbolje namjere, ali žao mi je što nisu slušali niz upozorenja koja su dobili. Doista sam vjerovala u njih. Zbog Pebblea sam počela nositi ručne satove.

Bilo je teško otići iz Engadgeta jer sam voljela taj posao i ljude s kojima sam radila, kao i putovanja, pristup tehnologiji... No Pebble je donio nove izazove, brz ritam i izazove s kojima se trebalo suočavati u podizanju startupa na noge. Zbog tog iskustva sam danas bolja novinarka jer razumijem izazove s kojima se startupovi i tvrtke općenito susreću. Ujedno mi je to iskustvo donijelo novu karijeru. Zbog uspjeha Pebblea puno je ljudi tražilo moje mišljenje, savjet ili usluge oko crowdfundinga, pa sam se počela profesionalno baviti konzultiranjem. Danas oko 20 posto vremena posvetim novinarstvu, ostalo sam konzultantica. Savjetujem uglavnom azijske i europske tvrtke koje se žele probiti na američko tržište. Zasad još nemam klijente u Hrvatskoj, ali eto, tu sam nekoliko dana... (smijeh) Volim taj posao jer sam sama svoja šefica i putujem, što me veseli. Smatrate li da nosivi uređaji imaju budućnost? Da, ako proizvođači budu selektivni oko toga što ugrađuju u uređaje i u kojoj mjeri. Uvjerena sam da će puno stvari koje koristimo svakodnevno, poput naočala, imati ugrađenu tehnologiju. Ne treba nužno sve biti povezano, niti opremljeno hrpom značajki. Za čajnik je, recimo, dovoljno da zviždi kad zavri voda u njemu. No bilo bi super imati pametni štednjak koji zna prepoznati taj zvižduk i može nam poslati obavijest o tome. Tek smo zagrebli po mogućnostima koje nude odjeća i nakit. Trenutno modna industrija ne razumije mogućnosti i ograničenja tehnologije, a tehnološki stručnjaci ne razumiju zahtjeve i potrebe modnih dizajnera. Tehnologija još nije posve spremna za taj spoj, ali bit će uskoro. Slično je s virtualnom stvarnošću, koja je prisutna od 80-ih godina prošlog stoljeća, ali nije bilo tehnologije koja bi ju učinila pristupačnom većem broju ljudi. Idući logičan korak su implantati, što još nismo pošteno ni načeli. Kako u tom pogledu vidite hrvatski Bellabeat? Obratili su mi se radi konzultantskih usluga prije nekoliko godina. Nismo se dogovorili, ali bilo mi je zanimljivo to što su tada radili jer su dobrim dijelom bili krenuli u pravom smjeru. Trebamo tehnologiju koja se može prilagoditi stanovima i kućama jer ih je teško mijenjati. S druge strane, automobile, hladnjake, strojeve za pranje rublja, televizore, zvučnike i druge uređaje treba opremiti tako da automatiziraju često obavljane radnje. Teslin auto Model 3 je dobar primjer budućnosti automobila. Ne samo zato što je električni i donekle autonoman, već i zato što donosi koncept dijeljenja automobila, ali mogućnost instant softverske prilagodbe korisniku.

Prilika za Rimac automobile 'Automobilsku industriju čeka velika promjena, kojoj se veliki igrači uporno opiru iako ne vidim što imaju izgubiti. To što sad nude loš je spoj prošlosti i budućnosti. Troše ogroman novac na softverske sustave koji će zastarjeti za dvije godine, a auti trebaju trajati bar njih 10-15. Zašto nitko ne radi mrežu punjača, poput Tesle? Uz izradu pristupačnijeg električnog automobila, to je prilika za Rimac automobile i slične tvrtke. Neće biti dobro ako ostanu samo na skupim autima i prodaji tehnologije jer će ih prije ili kasnije netko veći kupiti i nestat će. A ne sumnjam kako su sposobni napraviti podjednako dobar, ako ne i bolji auto, kao i bilo koji drugi proizvođač na svijetu', smatra Joire.

Biste li se vratili videoigrama zbog mogućnosti koje nudi virtualna stvarnost? Da, razmišljala sam o tome. Odlučila bih se na to ako bih dobila priliku razvijati tehnologiju koja će ideju pretvoriti u proizvod, u startupu gdje bih bila jedna od osnivačica i šefica tehnike. Ipak, čini mi se kako je mobilno igranje trenutno veća prilika nego virtualna stvarnost jer je ona još uvijek suviše vezana za računalo. Ljudi žele uroniti u sadržaj dok su u pokretu. U tom smislu proširena stvarnost nudi još veći potencijal, a jednostavnija je za primjenu. Igra koju možete igrati koristeći pametne naočale i pritom još uvijek vidjeti svijet oko sebe - e, to je prava stvar. Pokemon Go nam je pokazao kako je to moguće, a u Kini tvrtka Neobear proizvodi obrazovne igre za djecu daleko naprednije u odnosu na sadržaje proširene stvarnosti dostupne u ostatku svijeta.