'Ne mrdamo iz Osijeka, ovdje je dobro raditi igre'

Borilačkom igrom čiji su junaci napravljeni po uzoru na organizacijski tim najvećeg domaćeg sajma igara osječki Void Main Studio kreće u borbu za svoj dio tržišta vrijednog sto milijardi američkih dolara. Kako to namjeravaju napraviti ispričao nam je kreativac Leo Tot

Osnovali su ga Bela Ikotić, danas direktor zadužen za poslovni razvoj studija koji je zbog novog posla otišao iz osječkog inkubatora BIOS, i Leo Tot koji je više zadužen za operativno poslovanje i kreativu.

'Poslovnu priliku vidimo u trendovima globalne game industrije koja je najbrže rastuća industrija zabave u svijetu. Na godišnjoj je razini u 2017. ostvarila prihode preko sto milijardi američkih dolara. Za svaku slijedeću godinu predviđa minimalni rast od 6,2 posto', rekao je tportalu Tot.

Temeljem te vizije uspjeli su, kako su objavili krajem prošle godine, nagovoriti skupinu javnosti još uvijek nepoznatih domaćih ulagača da u Void Main Studio ulože 250 tisuća eura, čime danas financiraju poslovanje.

'Investitori su pojedinci koji prate trendove i događanja u IT industriji, tako da bez obzira što nisu nužno poslovali unutar IT industrije, znaju kako ona funkcionira i kakve prihode je u stanju ostvariti. Nismo ih morali nagovarati jer su već bili izrazili interes za ulaganje u IT segment industrije.