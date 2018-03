Ova IT tvrtka rastura globalno i ne ide nikamo iz Mostara

Kako u deset godina doći od dva do više od 300 zaposlenih i klijenata u više od 30 država u svijetu? Svoju priču s nama su podijelili NSoftovci, lideri bosanskohercegovačkog IT-ja

Od tada do danas izrasli su u zasad jedinu tvrtku iz Bosne i Hercegovine koja je došla među 50 najbrže rastućih poduzeća u srednjoj i jugoistočnoj Europi, zauzela sedmo mjesto na Deloitteovoj ljestvici 10 najbrže rastućih tvrtki u 2017. te prema 100 najvećih rangirana je kao lider u IT sektoru u BiH.

Poslovni uspjeh je zasigurno rezultat profesionalnog pristupa i rada svih naših djelatnika, a neizmjerno je bogatstvo to što svaki problem ne gledaju kao problem tvrtke, već ga doživljavaju ljudski, kao vlastitu brigu, i stoga daju sve od sebe da što prije bude iza nas', uvjeren je Osmanbašić.

Veliki poticaj rastu dala je i suradnja sa Sportradarom, multinacionalnom korporacijom koja se bavi prikupljanjem, distribucijom i analizom sportskih podataka. Sjedište joj je u St. Gallenu u Švicarskoj, a ima 1900 zaposlenih. Tijekom 2016. godine ostvarila je 203 milijuna eura prihoda. Prisutna je u 24 države diljem svijeta.

'Prepoznali su naš potencijal i ponudili svesrdnu partnersku podršku. Ta podrška nam je donijela prepoznatljivost na svjetskoj razini. Naši proizvodi se nalaze u prodajnoj ponudi Sportradara, a njihovi u našoj', pojasnio je Osmanbašić. Prema dostupnim podacima, Sportradar drži udio od 40 posto u NSoftu.

Ništa bez Mostara

IT industrija u BiH nije na razini na kojoj bi trebala i mogla biti, a pati od sličnih problema kao i one u drugim zemljama u regiji i svijetu, poput nedostatka IT kadra, obrazovnog sustava koji ne prati potrebe tržišta i tome slično. Osmanbašić nam je rekao kako u tom sektoru vide izniman potencijal, osobito kad je riječ o rješavanju nezaposlenosti i iseljavanja mladih.

'Čeka nas puno rada na izgradnji IT ekosustava. IT sektor je porastao zadnjih nekoliko godina na ovim prostorima - istraživanja kažu da je to čak 72 posto od 2010. godine. Možemo reći da je to jedan od najperspektivnijih sektora', optimističan je Osmanbašić.

Stoga ne razmišljaju o preseljenju iz Mostara. 'Mostar je NSoftov dom, nukleus koji je s dva djelatnika dao brojne plodove svim svojim djelatnicima, ali i našim vrijednim vanjskim suradnicima i dobavljačima. Osim administrativnih poteškoća, sporosti i ponekad čudnih i zastarjelih pravnih začkoljica, NSoft je značajan ekonomski pokretač naše županije. Ne usudimo se ni pomisliti koliki bi gubitak za zajednicu predstavljalo naše eventualno preseljenje', pojasnio je Osmanbašić.