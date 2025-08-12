Prvo mu je prijetio, sad ga hvali: Intelov šef dobio Trumpov blagoslov

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da su on i članovi njegova kabineta održali sastanak s izvršnim direktorom Intela, Lip-Bu Tanom, samo nekoliko dana nakon što je pozvao na njegovu ostavku – što predstavlja značajan zaokret u stavu, pri čemu je čak pohvalio čelnika tehnološkog giganta kao “uspješnog čovjeka”.

Dionice Intela porasle su za dva posto u trgovanju nakon zatvaranja burze, nakon što je objavljena vijest o sastanku, izvještava FirstPost.

“Sastao sam se s gospodinom Lip-Bu Tanom iz Intela, zajedno s ministrom trgovine Howardom Lutnickom i ministrom financija Scottom Bessentom,' napisao je Trump na Truth Socialu. 'Njegov uspjeh i uspon nevjerojatna su priča. Gospodin Tan i moj kabinet radit će zajedno i donijeti mi prijedloge idućeg tjedna.'