Prvo mu je prijetio, sad ga hvali: Intelov šef dobio Trumpov blagoslov

Damir Rukavina

12.08.2025 u 11:00

Izvor: Profimedia / Autor: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia
Nakon optužbi američkog predsjednika, izgledalo je kao da se dani Lip-Bu Tana na vrhu Intela bliže kraju, no par dana kasnije priča se promijenila

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da su on i članovi njegova kabineta održali sastanak s izvršnim direktorom Intela, Lip-Bu Tanom, samo nekoliko dana nakon što je pozvao na njegovu ostavku – što predstavlja značajan zaokret u stavu, pri čemu je čak pohvalio čelnika tehnološkog giganta kao “uspješnog čovjeka”.

Dionice Intela porasle su za dva posto u trgovanju nakon zatvaranja burze, nakon što je objavljena vijest o sastanku, izvještava FirstPost.

“Sastao sam se s gospodinom Lip-Bu Tanom iz Intela, zajedno s ministrom trgovine Howardom Lutnickom i ministrom financija Scottom Bessentom,' napisao je Trump na Truth Socialu. 'Njegov uspjeh i uspon nevjerojatna su priča. Gospodin Tan i moj kabinet radit će zajedno i donijeti mi prijedloge idućeg tjedna.'

Lip-Bu Tan, sretan
Lip-Bu Tan, sretan Izvor: Profimedia / Autor: DIBYANGSHU SARKAR / AFP / Profimedia

Intel je potvrdio razgovore, navodeći da su Tan i Trump imali 'otvoren i konstruktivan' dijalog o jačanju američkog tehnološkog i proizvodnog vodstva.

Tan, koji je preuzeo dužnost izvršnog direktora Intela u ožujku nakon što je od 2022. bio član uprave, suočio se s kritikama senatora Toma Cottona zbog navodnih veza s Kinom, uključujući i raniju povezanost s Cadence Designom, gdje je bio glavni izvršni direktor. Samo prošlog tjedna, Trump je Tana optužio da je 'u velikom SUKOBU interesa' i pozvao ga na ostavku.

Trumpova intervencija označila je rijedak primjer američkog predsjednika koji javno poziva na smjenu izvršnog direktora i postavlja pitanja o njegovoj kontroli nad korporativnim poslovima. To je također bilo vidljivo u sporazumu kojim se Nvidia i AMD pozivaju da daju američkoj vladi 15 posto prihoda od prodaje u Kini.

