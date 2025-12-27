ukrajina demantira

Putin obišao vojnike, pohvalili se da su zauzeli dva grada

Bi. S. / Hina

27.12.2025 u 19:47

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin obišao je jedno od zapovjednih mjesta ruskih oružanih snaga gdje je informiran da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Mirnohrad i Huljajpolje, priopćio je Kremlj u subotu

Putin je primio izvješće od načelnika ruskog glavnog stožera, Valerija Gerasimova, kao i zapovjednika skupina ruskih snaga 'Centar' i 'Istok'.

Putinu je preneseno da su ruske snage zauzele grad Mirnohrad u ukrajinskoj regiji Donjeck, kao i Huljajpolje u ukrajinskoj regiji Zaporižji, izvijestio je Kremlj na svome Instagram kanalu.

Ukrajinska vojska je u svom redovnom izvještaju s bojišta u subotu objavila da su njezine snage odbile ruske pokušaje napredovanja u blizini Mirnograda i Huljajpolja.

Mirnohrad se nalazi oko pet kilometara istočno od Pokrovska na istoku Ukrajine a prije rata u njemu je živjelo nešto manje od 50.000 stanovnika. Huljajpolje je manji grad ali važno prometno čvorište u kojem su se posljednjih dana vodile najintenzivnije borbe na tom dijelu fronta.

tportal
