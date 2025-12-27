Putin obišao vojnike, pohvalili se da su zauzeli dva grada

Putinu je preneseno da su ruske snage zauzele grad Mirnohrad u ukrajinskoj regiji Donjeck, kao i Huljajpolje u ukrajinskoj regiji Zaporižji, izvijestio je Kremlj na svome Instagram kanalu.

Putin je primio izvješće od načelnika ruskog glavnog stožera , Valerija Gerasimova , kao i zapovjednika skupina ruskih snaga 'Centar' i 'Istok'.

Ukrajinska vojska je u svom redovnom izvještaju s bojišta u subotu objavila da su njezine snage odbile ruske pokušaje napredovanja u blizini Mirnograda i Huljajpolja.

Mirnohrad se nalazi oko pet kilometara istočno od Pokrovska na istoku Ukrajine a prije rata u njemu je živjelo nešto manje od 50.000 stanovnika. Huljajpolje je manji grad ali važno prometno čvorište u kojem su se posljednjih dana vodile najintenzivnije borbe na tom dijelu fronta.