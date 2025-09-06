Prekrasne su: Kineski istraživači razvili prve višebojne i dosad najsjajnije svjetleće biljke

Biolozi su taj efekt postigli ubrizgavanjem boje koja se inače koristi za igračke

Biljke koje svijetle u mraku već postoje i mogu se kupiti na američkom tržištu, no istraživači iz Kine otišli su korak dalje. Tim biologa s Poljoprivrednog sveučilišta Južne Kine u Guangzhouu razvio je prve višebojne i dosad najsjajnije luminescentne biljke, čije su mogućnosti opisane u znanstvenom časopisu Matter.

Za razliku od ranijih pristupa temeljenih na genetskom inženjeringu, istraživači su u listove sukulenta Echeveria Mebina ubrizgali stroncij-aluminat, poznat iz igračaka koje svijetle u mraku. Ove čestice upijaju svjetlost i polako je otpuštaju, stvarajući crvenu, plavu i zelenu svjetlost.

Znanstvenici su demonstrirali potencijal stvaranjem 'zelenog zida' od 56 tretiranih biljaka. Zid je emitirao dovoljno svjetla da se u potpunom mraku mogu razaznati tekst, slike i osoba na udaljenosti do deset centimetara. Nakon izlaganja Sunčevoj svjetlosti nekoliko minuta, biljke su svijetlile do dva sata, a proces se može ponavljati.