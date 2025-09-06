ŠARENI SUKULENTI

Prekrasne su: Kineski istraživači razvili prve višebojne i dosad najsjajnije svjetleće biljke

Damir Rukavina

06.09.2025 u 03:00

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Matter
Bionic
Reading

Biolozi su taj efekt postigli ubrizgavanjem boje koja se inače koristi za igračke

Biljke koje svijetle u mraku već postoje i mogu se kupiti na američkom tržištu, no istraživači iz Kine otišli su korak dalje. Tim biologa s Poljoprivrednog sveučilišta Južne Kine u Guangzhouu razvio je prve višebojne i dosad najsjajnije luminescentne biljke, čije su mogućnosti opisane u znanstvenom časopisu Matter.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ms. Liu

Za razliku od ranijih pristupa temeljenih na genetskom inženjeringu, istraživači su u listove sukulenta Echeveria Mebina ubrizgali stroncij-aluminat, poznat iz igračaka koje svijetle u mraku. Ove čestice upijaju svjetlost i polako je otpuštaju, stvarajući crvenu, plavu i zelenu svjetlost.

Znanstvenici su demonstrirali potencijal stvaranjem 'zelenog zida' od 56 tretiranih biljaka. Zid je emitirao dovoljno svjetla da se u potpunom mraku mogu razaznati tekst, slike i osoba na udaljenosti do deset centimetara. Nakon izlaganja Sunčevoj svjetlosti nekoliko minuta, biljke su svijetlile do dva sata, a proces se može ponavljati.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ms. Liu

No iako ideja zvuči kao prizor iz filma, primjena u javnoj rasvjeti još je daleka. Stručnjaci upozoravaju da svjetlost nije dovoljno jaka za praktičnu upotrebu, a sigurnosna procjena čestica za biljke i životinje još traje. 'Trenutno ovakve biljke mogu služiti kao dekorativni elementi ili noćna rasvjeta u manjim prostorima', kaže voditeljica istraživanja Shuting Liu, piše CNN.

tportal
