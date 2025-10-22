'Pala posljednja tvrđava': Komarci prvi put u povijesti pronađeni na Islandu

Radi se o prvom pronalasku komaraca na islandskom teritoriju, navodi Islandski prirodoslovni institut. 'U sumrak 16. listopada ugledao sam čudnog insekta', rekao je Hjaltason. 'Odmah sam posumnjao što se događa i brzo sam ga uhvatio. Bila je to ženka.'

Kasnije je uhvatio još dva primjerka i poslao ih u prirodoslovni institut, gdje je znanstvenik Matthías Alfredsson potvrdio da se radi o komarcima, točnije o vrsti culiseta annulata. Opisao je otkriće kao važno, napominjući da ova vrsta otporna na hladnoću može preživjeti islandske uvjete skrivajući se tijekom zime u podrumima i štalama.

'Ovo je prvi put da su komarci pronađeni na Islandu', rekao je Alfredsson, dodajući da, iako su pojedinačni primjerci znali biti pronađeni u zrakoplovima koji su stizali u zemlju, nijedan prethodno nije otkriven na otvorenom.

Znanstvenici su dugo predviđali da bi se komarci mogli nastaniti na Islandu. U svojoj objavi na Facebooku, Hjaltason je napisao da je 'posljednja tvrđava pala'.