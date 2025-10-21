Gorući komad rakete pao u australsku pustinju, sumnja se na kinesku raketu

Policija je potvrdila da je pokrenuta istraga, dok će Australska svemirska agencija provesti dodatnu tehničku analizu kako bi se utvrdilo porijeklo objekta. Veza s komercijalnim zrakoplovima isključena je, a pronađeni predmet je osiguran i ne predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti.

Komad zapaljenog svemirskog otpada koji je nađen u pustinji Pilbara, u zapadnom dijelu Australije, vjerojatno potječe od kineske rakete , izjavio je stručnjak. Metalni objekt koji se dimio pronašli su radnici u rudniku u subotu, oko 30 kilometara istočno od grada Newmana u Zapadnoj Australiji, prenosi Sky News .

Prema priopćenju policije Zapadne Australije, radnici u rudniku prijavili su pronalazak gorućeg komada rakete uz zabačenu pristupnu cestu. Početna procjena pokazuje da je objekt izrađen od karbonskih vlakana te da odgovara karakteristikama ranije identificiranog svemirskog otpada, poput spremnika za raketno gorivo ili kompozitnih spremnika pod tlakom.

Svemirska arheologinja s australskog sveučilišta Flinders, dr. Alice Gorman, izjavila je da bi pronađeni dio mogao potjecati iz četvrtog stupnja kineske rakete Jielong. Posljednje lansiranje te rakete održano je krajem rujna, a Gorman je objasnila kako je objekt nakon toga mjesecima kružio oko Zemlje prije nego što je ponovno ušao u atmosferu.

'Postoje brojni primjeri praznih spremnika za raketno gorivo koji su se vratili na Zemlju, a da nisu izgorjeli tijekom ponovnog ulaska u atmosferu', rekla je Gorman za ABC Radio Perth. 'Ljudi ih često pronađu godinama kasnije, pa je ovaj slučaj donekle neobičan jer je objekt otkriven vrlo brzo.'

U svibnju je sličan incident zabilježen kada je komad sovjetske rakete veličine automobila nakon 53 godine u orbiti ponovno ušao u Zemljinu atmosferu. Riječ je bila o raketi Kosmos 482, lansiranoj 1972. iz tadašnjeg sovjetskog svemirskog centra na području današnjeg Kazahstana.

Raketa je trebala sletjeti na Veneru, ali je kvar na gornjem stupnju spriječio misiju, a dijelovi letjelice počeli su se vraćati na Zemlju tijekom 1980-ih. Jedan od tih komada ostao je u orbiti sve do nedavno, kada je ponovno ušao u atmosferu i pao na Zemlju.