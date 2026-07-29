Povratak trampe: Na ovoj platformi će vam ljudi odraditi poslove ako ih i vi odradite njima

U ozračju obilježenom inflacijom, rastućim troškovima života i ekonomskom nesigurnošću, sve više ljudi traži načine za pristup uslugama bez korištenja novca. Odgovor dolazi u obliku tehnologije: nova generacija aplikacija oživljava duh tradicionalne razmjene, zamjenjujući novac vremenom, znanjem i vještinama.

Umjesto plaćanja usluge, korisnici razmjenjuju ono što znaju učiniti.

Porezni stručnjak može pomoći s poreznom prijavom u zamjenu za satove japanskog kuhanja. Netko s iskustvom u umjetnoj inteligenciji može dobiti savjet o planiranju putovanja. Učitelj jezika može naučiti fotografiju bez trošenja ijednog eura.

Ovaj povratak trampi dolazi u vrijeme kada ekonomija dijeljenja nastavlja dobivati ​​na značaju i mnoga kućanstva traže nove načine za optimizaciju svojih resursa. Za razliku od logike konvencionalne potrošnje, ove platforme potiču ljude na korištenje imovine koju gotovo svi imaju: znanje. Ideja je koristiti vrijeme kao oblik valute.

Aplikaciju SACO razvila su dva španjolska poduzetnika. U njoj novac ne postoji. Jedinica razmjene je minuta. Svaki put kada korisnik pruži uslugu, akumulira vrijeme koje kasnije može iskoristiti za traženje pomoći od bilo koga drugog u zajednici.

Sustav je osmišljen kako bi olakšao razmjenu znanja bez potrebe za izravnom financijskom naknadom. Platforma okuplja širok raspon profila, od privatnih jezičnih ili glazbenih tutora do stručnjaka za grafički dizajn, umjetnu inteligenciju, porezno savjetovanje, sport, kuhanje ili putovanja.

Trampa se vraća kad su teška vremena

Čak i svakodnevne vještine koje se obično ne smatraju profesijom mogu postati vrijedna usluga za druge korisnike. Umjesto generiranja prihoda, ove platforme to znanje pretvaraju u valutu koja omogućuje pristup drugim uslugama bez ikakvih troškova.

Iako trampa nikada nije potpuno nestala, njezini promotori vjeruju kako se ona obično ponovno pojavljuje u vremenima ekonomskih poteškoća. To je također trend koji se uklapa u porast kružne ekonomije i ekonomije dijeljenja.

Rast ovih platformi također odražava još jedan fenomen: želju za očuvanjem ljudskog elementa u eri koju definira umjetna inteligencija. Iako alati poput ChatGPT-ja ili virtualnih asistenata mogu riješiti mnoge upite u sekundama, oni ne mogu u potpunosti zamijeniti praktično iskustvo, osobni kontekst ili izravno učenje.

Promotori SACO-a vjeruju kako ova vrsta razmjene ne samo da pomaže uštedjeti novac, već i stvara nove društvene veze i ističe vrijednost vještina koje često ostaju nezapažene. Kako bi se izgradilo povjerenje, platforma uključuje sustav ocjenjivanja sličan onome u drugim aplikacijama ekonomije dijeljenja, piše Euro News.