WhatsApp napokon dobiva dugo željenu opciju, no mnoge brine jedna stvar

Meta kaže da nadolazeća korisnička imena neće pomagati hakerima da se domognu vašeg računa
WhatsApp je službeno započeo postupno uvođenje dugo očekivane značajke – korisničkih imena – no neki se brinu da bi nova opcija mogla olakšati kontaktiranje prevaranata s potencijalnim žrtvama, na što je tvrtka odgovorila pojašnjenjima.
Pojavilo se pritom najviše usporedbi s aplikacijom Telegram, na kojoj korisnici mogu pretraživati javna korisnička imena i odmah započeti razgovor. Pojedini korisnici na društvenoj mreži X istaknuli su da skrivanje telefonskih brojeva povećava privatnost, ali istodobno uklanja jedan od načina prepoznavanja sumnjivih kontakata.
WhatsApp je na X-u objavio da njegova implementacija korisničkih imena funkcionira drugačije. Tvrtka navodi da neće postojati javni direktorij niti prijedlozi korisničkih imena koji bi olakšali pronalaženje drugih korisnika pa će osoba morati znati točno korisničko ime kako bi uopće mogla pokušati uspostaviti kontakt, piše Digital Trends.
Također su predstavili dodatni sloj zaštite pod nazivom username key. Korisnici koji ga uključe moći će primati poruke putem korisničkog imena samo od osoba koje, uz korisničko ime, znaju i taj dodatni ključ.
Prema navodima WhatsAppa, od početka su ugrađene i druge mjere zaštite od zloupotrebe. Bit će ograničen broj novih osoba kojima jedan račun može poslati poruku u određenom razdoblju, blokirat će se ponovljeni pokušaji pogađanja korisničkog ključa, a postojeći sustavi nastavit će otkrivati i uklanjati lažno predstavljanje te druge sumnjive aktivnosti.
Ako korisnik primi poruku od nepoznate osobe, aplikacija će i dalje prikazivati dodatne informacije o pošiljatelju, uključujući je li riječ o novom računu, nalazi li se među kontaktima korisnika, dijeli li s njim grupu ili dolazi li iz druge države. I dalje će biti dostupne opcije blokiranja, prijave ili ignoriranja neželjenih razgovora.
WhatsApp navodi da su korisnička imena potpuno opcionalna te da neće postojati javni direktorij za njihovo pretraživanje. Tvrtka ističe da je cilj nove značajke povećati privatnost, uz ograničenu mogućnost pronalaska računa u odnosu na način na koji to funkcionira na Telegramu. Kako se značajka bude postupno uvodila većem broju korisnika, pokazat će se koliko će navedene sigurnosne mjere biti učinkovite u praksi.