WhatsApp napokon dobiva dugo željenu opciju, no mnoge brine jedna stvar

WhatsApp je službeno započeo postupno uvođenje dugo očekivane značajke – korisničkih imena – no neki se brinu da bi nova opcija mogla olakšati kontaktiranje prevaranata s potencijalnim žrtvama, na što je tvrtka odgovorila pojašnjenjima.

Pojavilo se pritom najviše usporedbi s aplikacijom Telegram, na kojoj korisnici mogu pretraživati javna korisnička imena i odmah započeti razgovor. Pojedini korisnici na društvenoj mreži X istaknuli su da skrivanje telefonskih brojeva povećava privatnost, ali istodobno uklanja jedan od načina prepoznavanja sumnjivih kontakata.

WhatsApp je na X-u objavio da njegova implementacija korisničkih imena funkcionira drugačije. Tvrtka navodi da neće postojati javni direktorij niti prijedlozi korisničkih imena koji bi olakšali pronalaženje drugih korisnika pa će osoba morati znati točno korisničko ime kako bi uopće mogla pokušati uspostaviti kontakt, piše Digital Trends.

Također su predstavili dodatni sloj zaštite pod nazivom username key. Korisnici koji ga uključe moći će primati poruke putem korisničkog imena samo od osoba koje, uz korisničko ime, znaju i taj dodatni ključ.