Zabrana društvenih mreža za mlade u Australiji i nije nešto uspješna

Ne samo što je velika većina maloljetnih korisnika i dalje na društvenim mrežama, već je bilo i malo razlike u količini vremena koje su provodili na njima, prema istraživanju objavljenom u BMJ-u.

Dnevno korištenje društvenih mreža ostalo je isto među onima od 12-13 godina, smanjeno sa 78 na 69 posto kod djece od 14i 15 godina, a povećano za devet posto kod onih starijih od 16 godina. Istraživanje sugerira kako prva svjetska zabrana društvenih mreža u Australiji nije napravila nikakvu značajnu razliku u tome koliko dugo tinejdžeri provode koristeći visokorizične stranice.

Jedan od središnjih zahtjeva zabrane bio je da tvrtke društvenih mreža poduzmu 'razumne korake' kako bi uklonile maloljetne korisnike sa svojih platformi. Međutim, istraživači sa Sveučilišta u Newcastleu u Australiji otkrili su kako između 54 i 68 posto maloljetnih korisnika i dalje koristi vlastite račune, a 66 posto njih su platforme tražile potvrđivanje njihove dobi.

Jedna od zabrinutosti oko uvođenja ovakvih zabrana bila je kako će ih mladi ljudi zaobići koristeći virtualne privatne mreže (VPN-ove), kao što se činilo prošlog srpnja kada je Velika Britanija počela provoditi provjeru dobi za sadržaj za odrasle. Čini se kako se to nije dogodilo jer su ispitanici istraživačima rijetko prijavljivali korištenje VPN-a.

Umjesto toga, najčešći način na koji tinejdžeri zaobilaze ograničenja, osim što nastavljaju koristiti vlastiti račun, bio je korištenje tuđeg računa ili novog računa s lažnom dobi. Već su provedena istraživanja koja sugeriraju kako australska zabrana nije bila toliko učinkovita koliko se nadalo.

Tri mjeseca nakon što je zabrana stupila na snagu, sedam od 10 roditelja reklo je povjereniku za e-sigurnost te zemlje kako njihovo maloljetno dijete i dalje ima račun na društvenim mrežama, piše Sky News.