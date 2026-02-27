PREDSTAVIT ĆE NACRT

Još jedna europska država planira zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina

L. Š. / Hina

27.02.2026 u 11:14

Društvene mreže
Društvene mreže Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Poljska planira zakon kojim će se zabraniti društvene mreže za djecu mlađu od 15 godina i koji će se platforme smatrati odgovornima za provjeru dobi, izjavila je ministrica obrazovanja Barbara Nowacka u intervjuu objavljenom u petak za Bloomberg News

Vladajuća Građanska koalicija desnog centra predstavit će nacrt u petak, s planiranim kaznama za platforme koje ostanu dostupne mlađim korisnicima, rekla je Nowacka, dodajući da bi zakon mogao stupiti na snagu već početkom 2027.

'Svjesni smo mentalnog zdravlja djece i mladih, svjesni smo pada njihovih intelektualnih kompetencija', rekla je ministrica dodajući da se o visini kazni koje bi tvrtke morale platiti još raspravlja.

Nekoliko europskih vlada, među kojima Danska, Grčka, Francuska, Španjolska i Velika Britanija, razmatraju slična ograničenja zbog tvrdnji da društveni mediji štetni ili izazivaju ovisnost za maloljetnike. Britanska vlada priopćila je u siječnju da razmatra ograničenja za zaštitu djece na internetu, nakon što je Australija u prosincu uvela pionirski zakon te prirode.

Inicijativa bi mogla dovesti Varšavu u sukob s američkim tehnološkim tvrtkama poput Mete ili X-a Elona Muska jer su se neke usprotivile ograničenjima nakon australske zabrane prošle godine.

