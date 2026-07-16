Tema protiv koje se u SAD-u ujedinila i ljevica i desnica: 'Ljudi to jednostavno ne žele'

Allen je tijekom pandemije počeo pisati o tehnologiji i umjetnoj inteligenciji za konzervativne medije poput The Federalista, a potom se pridružio podcastu 'War Room' bivšeg glavnog stratega Bijele kuće, Stevea Bannona. Ono što je donedavno bilo rubno stajalište danas postaje sve više prihvaćeno, ponajviše zbog rastuće zabrinutosti građana za radna mjesta, rast potrošnje električne energije, mentalno zdravlje i utjecaj umjetne inteligencije na okoliš.

Pandemija covida potpuno je promijenila život Joeu Allenu . Nakon što je zbog gašenja koncertne industrije ostao bez posla montažera rasvjete i razglasa na glazbenim turnejama krenuo je sasvim drugim putem. Danas putuje Sjedinjenim Državama držeći predavanja i propovijedi u kojima upozorava na opasnosti umjetne inteligencije, a njegova poruka pronalazi sve širu publiku među Amerikancima koji strahuju od posljedica njezina razvoja.

Prema istraživanju američkog Pew Research Centra, objavljenom u lipnju, sve više Amerikanaca smatra da će umjetna inteligencija donijeti društvu više štete nego koristi.

Allen, diplomant programa religije i znanosti na Sveučilištu u Bostonu, opisuje sebe kao tehnološkog ludita, a njegovi stavovi više nisu ograničeni na uzak krug istomišljenika. U veljači mu je Time posvetio naslovnu priču o rastućem otporu umjetnoj inteligenciji. 'Zvučim manje ludo nego prije', rekao je Allen prije jednog od svojih predavanja, održanog u ožujku u baptističkoj crkvi First Baptist u Dallasu, jednoj od najvećih megacrkava u SAD-u.

Njegovi govori, medijski nastupi i tekstovi pridonose sve vidljivijim podjelama na američkoj desnici oko pitanja umjetne inteligencije. Iako se obraća publici u kojoj dominiraju pristaše Trumpa i pokreta MAGA, mnogi među njima ne dijele predsjednikov relativno liberalan pristup regulaciji AI-a.

'Razvila se cijela kulturna klima ispunjena ogorčenošću. Ljudi su užasnuti nametanjem tehnologije. Bijesni su i ne žele to', rekao je Allen za CNN.

Otpor umjetnoj inteligenciji širi se SAD-om

Protivljenje umjetnoj inteligenciji posljednjih mjeseci postaje sve očitije i izvan političkih krugova.

Studenti su na sveučilišnim promocijama negodovali zbog umjetne inteligencije jer strahuju za svoja buduća radna mjesta. Stanovnici brojnih američkih zajednica prosvjeduju protiv gradnje podatkovnih centara zbog moguće buke, potrošnje energije i utjecaja na okoliš, a pojedine obitelji podižu tužbe protiv AI kompanija tvrdeći da su chatbotovi poticali štetna ponašanja njihove djece.

Kako Allen tvrdi, problem nije moderna tehnologija sama po sebi, već način na koji se umjetna inteligencija sve češće prikazuje kao autoritet koji bolje od ljudi zna što je dobro, istinito i ispravno.

Na jednom od predavanja pred nekoliko stotina vjernika ustvrdio je da tehnološke elite pokušavaju zamijeniti Boga 'religijom umjetne inteligencije'. U prezentaciji je prikazao vodeće ljude AI industrije spojene s likom Shoggotha, čudovišta iz književnog svijeta H. P. Lovecrafta koje je posljednjih godina postalo simbol nepredvidivosti i netransparentnosti velikih jezičnih modela.

Allen tvrdi da umjetna inteligencija iskorištava korisnike te posebno cilja djecu, skrivajući se iza naizgled bezazlenog ekrana. 'Ako ste skeptični prema ovome i ne želite živjeti na taj način, niste sami', poručio je okupljenima.

Steve Bannon smatra da je vrlo rano prepoznao Allenov potencijal i potaknuo ga da svoju poruku proširi diljem zemlje. 'On je idealan za tu publiku', rekao je Bannon za CNN, istaknuvši njegovu teološku naobrazbu, način govora i sposobnost povezivanja s običnim ljudima.

S druge strane, tehnološke kompanije tvrde da će umjetna inteligencija povećati produktivnost, otvoriti nova radna mjesta i preuzeti rutinske administrativne poslove poput obrade elektroničke pošte, programiranja, uređivanja fotografija ili sažimanja vijesti. Također ističu da ulažu u smanjenje potrošnje energije podatkovnih centara te razvijaju sigurnosne mehanizme za svoje modele.

Trumpovi birači sve skeptičniji prema AI-u

Spomenuto Allenovo predavanje u crkvi First Baptist u Dallasu – jednom od najutjecajnijih vjerskih središta u SAD-u koje vodi Robert Jeffress, dugogodišnji saveznik Trumpa, a i velik dio vjernika koje okuplja od njih oko 16.000 otvoreno podupire republikanskog predsjednika – pokazalo je da se upravo među tim biračima sve češće pojavljuje nezadovoljstvo njegovim pristupom umjetnoj inteligenciji.

Predsjednik uglavnom zagovara ograničenu regulaciju da američke kompanije ne bi izgubile tehnološku utrku s Kinom, ali dio njegovih glasača smatra da se razvoj AI-a prebrzo odvija. Jedna od njih je Elizabeth Gomez Crocker, koja se opisuje kao 'pristaša Trumpa', ali istovremeno smatra da bi razvoj umjetne inteligencije trebalo usporiti kako bi se provelo više istraživanja o njezinim posljedicama. 'Trump ponekad kaže stvari zbog kojih se čak i njegovi najvjerniji pristaše pitaju – čekaj malo, što?' rekla je za CNN.

Većina Amerikanaca želi strožu regulaciju

Prema istraživanju Pew Research Centra, većina Amerikanaca, bez obzira na političku pripadnost, smatra da bi država trebala regulirati razvoj umjetne inteligencije. Istodobno čak 61 posto republikanaca nema povjerenja u vladu da to može učinkovito učiniti.

Suradnik Pew Research Centra Jeff Gottfried upozorava da Amerikanci s vremenom postaju sve negativnije raspoloženi prema umjetnoj inteligenciji, iako sve češće koriste AI alate. Osobito su skeptični mlađi građani te oni najviše strahuju od njezina utjecaja na društvo i vlastitu budućnost.

Sličan zaključak donijela je i anketa CBS Newsa i YouGova provedena u svibnju. Većina liberala, umjerenih i konzervativaca misli da aktualna politika američke vlade neće osigurati korištenje umjetne inteligencije na odgovoran način.

Bannon smatra da će upravo zbog toga biti teško uvjeriti skeptične Trumpove birače da promijene mišljenje. 'Vidjeli su činjenice, podatkovne centre, ono što se događa u školama i na tržištu rada. To im više ne možete prodati. Nema tog spina koji će ih uvjeriti', rekao je.

Allen tvrdi da je tek dio mnogo šire mreže ljudi koji, neovisno o političkim uvjerenjima, upozoravaju na rizike umjetne inteligencije te da će upravo način na koji se Trump postavi prema AI-u obilježiti njegov drugi predsjednički mandat. 'Ima još tri godine da donese tu odluku. A njegova će ostavština u velikoj mjeri ovisiti upravo o tome', zaključio je.