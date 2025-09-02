Znanstvenici otkrili vezu između duljine palca i veličine mozga kod primata

'Možemo zamisliti scenarij u kojem primat ili čovjek postaje inteligentniji, a s time dolazi i sposobnost planiranja radnji i učinkovitijeg korištenja ruku. Oni koji su imali duže palčeve i veću sposobnost manipulacije predmetima vjerojatno su bili uspješniji', pojasnila je dr. Joanna Baker, glavna autorica istraživanja, prenosi Guardian.

Velik mozak i ručna spretnost smatrani su ključnim čimbenicima u ljudskoj evoluciji. Suprotstavljivi palac omogućio je bolje hvatanje i upotrebu alata, no do sada je ostalo otvoreno pitanje jesu li i druge značajke šake, poput duljine palca, imale važnu ulogu. Kako bi to istražili, Baker i kolege analizirali su duljinu palca i procijenjenu masu mozga kod 94 vrste primata – od drevnih hominina do lemura.

Rezultati, objavljeni u časopisu Communications Biology, pokazuju da ljudi i većina hominina imaju značajno dulje palčeve od očekivanog u odnosu na proporcije ruku drugih primata. No kad se u obzir uzme veličina mozga, pokazalo se da ljudi zapravo nisu iznimka, već da ista povezanost vrijedi za sve primate - što je palac duži, to je i mozak veći.