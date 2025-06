Idu vam na živce Googleovi automatski sažeci u Gmailu? Evo kako ih isključiti

Ove kartice bit će dinamične, pa će mijenjati kako pristižu novi odgovori. Google tvrdi kako će sve ključne točke iz vaše niti e-pošte biti obuhvaćene i karticom Summary. Ako se to ipak nije dogodilo, možete upotrijebiti dugme Summarize this email i obaviti to ručno.

Kako isključiti sažetke Geminija u Gmailu?

Ako ste korisnik Workspacea koji plaća, koristite Gemini i ne želite vidjeti automatske sažetke u svojim e-porukama, jedina opcija koju imate na raspolaganju je potpuno isključiti Gemini u Gmailu.

Onemogućavanje Geminija u Gmailu znači gubitak pristupa svim njegovim značajkama, poput predloženih odgovora, pomoći pri izradi poruka, integracije s Googleovim kalendarom, bočne trake Geminija... Nećete moći pristupiti ni nadolazećoj značajki Personalized Smart Replies, koja generira potpune odgovore na e-poštu koristeći kontekst iz vašeg korisničkog računa pri Googleu, napisane vašim stilom pisanja.

Kako biste isključili Gemini u Gmailu, otvorite Gmail i kucnite dugme Settings na vrhu stranice. Otvorite See all settings, pa se pomaknite prema dolje do Workspace smart feature settings. Kucnite Manage Workspace smart feature settings i zatim isključite sklopku uz Smart features in Google Workspace, piše Life Hacker.