Evo tko je za Marka Livaju najbolji igrač godine; sada se zna i pobjednik

Nakon što je prošle godine Marko Livaja ispisao povijest ovog izbora, postavši prvi nogometaš kojeg su kapetani tri puta birali za najboljeg, sada se i on našao u ulozi kapetana te je morao dati svoje glasove kolegama iz lige
Iako je već godinama glavni igrač Hajduka, Marko Livaja tek od ove sezone službeno je prvi kapetan splitske momčadi jer je prije to bio Lovre Kalinić. I s velikim smo nestrpljenjem čekali njegove glasove.
Baš kao što su i Hajdukovi navijači čekali njegov povratak u momčad. Naime, imao je Livaja problema s ozljedom, zatim se špekuliralo da nije u 'ljubavi' s trenerom Garcijom, ali svima je i dalje jasno da Hajduk s njim i bez njega nije ista momčad. I zato se svi ljubitelji nogometa vesele drugom dijelu sezone, u kojem bi Livaja nakon zimskih priprema trebao biti na nivou na kojem ga svi i očekuju. Drugim riječima – vrhunskom.
A do tada pogledajmo kako je Livaja objasnio svoj izbor za najboljeg igrača 2025. godine.
'Prvi je Toni Fruk jer je golovima i asistencijama vodio Rijeku do naslova prvaka u prošloj sezoni, a ne posustaje ni u novoj. Iz utakmice u utakmicu dokazuje nogometnu kvalitetu. Na drugom mjestu je Rokas Pukštas, igrač koji nastavlja pokazivati vrhunski mentalitet, a statističke brojke u novoj sezoni govore sve o njegovoj igri. Ako nastavi ovako, pred njim je blistava karijera. Tu je i Adriano Jagušić, veliki talent, što je vidljivo iz svakog njegovog poteza. Golovima i asistencijama prometnuo se u jednog od najzanimljivijih mladih igrača u našoj ligi. Na četvrtom mjestu je Filip Krovinović. Njegova važnost za Hajduk često je podcijenjena, ali nevidljive stvari koje on čini na terenu imaju ogromno značenje za (našu) momčad. I peti u mom izboru je Marko Malenica, jedna od najstabilnijih karika Osijeka, pouzdan čuvar mreže koji često zna obraniti nevjerojatne prilike. Koliko znači za Osijek, pokazuje i u ovoj sezoni, u koju su jako loše krenuli, ali Malenica ih je često svojim obranama spašavao od potpunog potonuća.'
Izbor Marka Livaje (Hajduk)
- 1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova
- 2. Rokas Pukštas (Hajduk) 8
- 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 6
- 4. Filip Krovinović (Hajduk) 4
- 5. Marko Malenica (Osijek) 2
Trenutačni poredak
- 1. Toni Fruk (Rijeka) 86 bodova
- 2. Marko Livaja (Hajduk) 58
- 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 36
- 4. Josip Mišić (Dinamo) 20
- 5. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10
- Marko Malenica (Osijek) 10
- 7. Filip Krovinović (Hajduk) 8
- Rokas Pukštas (Hajduk) 8
- Stjepan Radeljić (Rijeka) 8
- 10. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6
- Ante Majstorović (Rijeka) 6
- Adrion Pajaziti (Hajduk) 6
- 13. Arber Hoxha (Dinamo) 4
- 14. Sandro Kulenović (Dinamo) 2
- Nail Omerović (Osijek) 2
U ponedjeljak 22. prosinca bira kapetan Dinama Josip Mišić.
Projekt Kapetani biraju već godinama gradi reputaciju izbora iza kojeg stoje oni koji najbolje poznaju igru, uz podršku RALU Logistike kao sponzora nagrade za najboljeg nogometaša.