Evo tko je za Marka Livaju najbolji igrač godine; sada se zna i pobjednik

Iako je već godinama glavni igrač Hajduka, Marko Livaja tek od ove sezone službeno je prvi kapetan splitske momčadi jer je prije to bio Lovre Kalinić. I s velikim smo nestrpljenjem čekali njegove glasove.

Baš kao što su i Hajdukovi navijači čekali njegov povratak u momčad. Naime, imao je Livaja problema s ozljedom, zatim se špekuliralo da nije u 'ljubavi' s trenerom Garcijom, ali svima je i dalje jasno da Hajduk s njim i bez njega nije ista momčad. I zato se svi ljubitelji nogometa vesele drugom dijelu sezone, u kojem bi Livaja nakon zimskih priprema trebao biti na nivou na kojem ga svi i očekuju. Drugim riječima – vrhunskom.