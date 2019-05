Pobrojano čak 20.000 potencijalno opasnih asteroida koji bi mogli udariti u Zemlju

Nedavno priopćenje Europske svemirske agencije kaže da se količina otkrivenih asteroida koji potencijalno prijete Zemlji povećala na 20.022. Samo od početka godine popisano je čak 731 novo kameno ili metalno nebesko tijelo

To je lakše reći nego napraviti. naime, mnogi su asteroidi mali, tamni, brzo se kreću ili jednostavno vrebaju iz zaklonjenog dijela Sunčevog sustava, što znanstvenicima otežava njihovo proučavanje.

Kako bi se borio protiv te prijetnje, američki je Kongres 1998. naredio proučavanje svakog prijetećeg asteroida promjera većeg od kilometra. NASA je taj posao dovršila 2005. Kasnije je Kongres zatražio da se preispitaju i manji asteroidi, a svjetske svemirske agencije su do 2013. otkrile 10.000 kamenih ili metalnih nebeskih tijela.

Prije ili kasnije naći ćemo se na putu velikom asteroidu

To je puno asteroida! Što ih više otkrijemo i shvatimo njihov put, to ćemo biti sigurniji. No bilo bi glupo misliti da smo ih otkrili sve. Naš Sunčev sustav prepun je različitih nebesnih tijela. Prije ili kasnije naći ćemo se na putu jednom velikom. Zato je dobro otkriti ga čim prije kako bismo se na vrijeme pripremili za obranu našeg planeta.