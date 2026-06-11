Pitanja o AI-u, programiranju i gejmingu: Novo izdanje IT pub kviza u ZICER-u

Kviz je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina. Nakon uvodnog dijela s pitanjima višestrukog izbora slijedi glavni krug u kojem ekipe odgovaraju na pitanja otvorenog tipa. Sudionici će se okušati i u slikovnim asocijacijama, prepoznavanju glasova i glazbe povezanih s IT svijetom, kao i zadacima koji uključuju predviđanje rezultata izvođenja programskog koda. Završni dio natjecanja čini takozvana kladionica, u kojoj ekipe mogu strateškim odabirom bodova značajno promijeniti konačni poredak.

Po završetku pisanog dijela dvije najbolje ekipe odmjerit će snage u finalu, usmeno. Organizatori navode kako se kviz rješava isključivo na papirnatim obrascima kako bi se onemogućilo 'guglanje' odgovora. Na natjecanje se mogu prijaviti tročlane ili četveročlane ekipe putem sustava Entrio. Prijave su otvorene do 16. lipnja u 13 sati, odnosno do popunjavanja kapaciteta dvorane.