Ovo su novi smartfoni iz Samsungove serije Galaxy A

Samsung je predstavio tri nova pametna telefona iz serije Galaxy A: modele A20e, A40 i A80. Novo izdanje te serije sad ima ukupno šest uređaja

Galaxy A40 je opremljen 5,9-inčnim (14,9 cm) punim HD+ AMOLED Infinity-U zaslonom od ruba do ruba, razlučivosti 2220 puta 1080 piksela. Straga je dvostruka kamera (16 i pet MP) koja omogućuje širokokutne snimke do 123°, sprijeda kamera od 25 megapiksela. Procesor je osmojezgreni Lassen O+, radnog takta do 1,8 GHz, sa četiri GB RAM-a i 64 GB memorije (proširivo do 512 GB). Baterija je kapaciteta 3100 mAh, podržaava brzo punjenje (15 W).