Kina od Applea tražila da ukloni dvije LGBTQ aplikacije iz kineskog App Storea

'Na temelju naloga kineske Uprave za kibernetički prostor, uklonili smo ove dvije aplikacije samo iz kineske trgovine', navodi Apple, dodajući da su aplikacije već ranije bile nedostupne u nekim drugim zemljama . Prema CNBC-u , 'lite' verzija Blueda i dalje je dostupna za preuzimanje u Kini. Micanje Blueda i Finke posljednji je u nizu primjera kineskog pojačanog nadzora i pritiska na digitalne platforme.

Korisnici su tijekom vikenda primijetili da su aplikacij e iznenada nestale iz ponude za kinesko tržište . U priopćenju dostavljenom CNBC-u, Apple je potvrdio da je odluka donesena po nalogu Pekinga, naglasivši da kompanija mora poštovati zakone zemalja u kojima posluje.

Kina je posljednjih godina znatno postrožila kontrolu nad mobilnim aplikacijama, uključujući zahtjev iz 2023. da se sve aplikacije koje posluju u zemlji registriraju i dobiju službenu dozvolu. Taj je potez rezultirao valom uklanjanja stranih aplikacija s App Storea.

Još ranije, 2022. godine, Apple je uklonio američku aplikaciju Grindr samo nekoliko dana nakon što je CAC započeo novu kampanju protiv sadržaja koji smatra 'neprikladnim' ili 'ilegalnim'. U travnju 2024., po istom nalogu, Apple je uklonio i WhatsApp i Threads iz ponude u Kini, pozivajući se na nacionalnu sigurnost.

Tijekom posljednjih godina u Kini su zatvorene brojne organizacije koje su pružale podršku LGBTQ zajednici, uključujući pekinški LGBT Center, nekada najpoznatije aktivističko središte u zemlji.

Iako je homoseksualnost dekriminalizirana 1997., istospolni brakovi i dalje nisu zakonski priznati, a javne manifestacije LGBTQ zajednice sve su češće pod nadzorom. Kina je drugo najveće Appleovo tržište na svijetu, odmah nakon SAD-a, a tvrtka je u više navrata pokazala spremnost na suradnju s lokalnim vlastima kako bi zadržala prisutnost u zemlji.