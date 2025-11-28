Hrvatska volonterska akcija Boranka osvojila međunarodnu nagradu u Beču za održivost

Volonterska akcija Boranka, u kojoj je u proteklih osam godina na opožarenim područjima u Dalmaciji zasađeno više od 130 tisuća sadnica, dobitnik je ovogodišnje međunarodne Nagrade za međukulturna postignuća u kategoriji Održivost koju dodjeljuje Ministarstvo europskih i međunarodnih poslova Austrije
Koordinator akcije Dan Špicer izrazio je zadovoljstvo što je hrvatska volonterska akcija osvojila tako značajno međunarodno priznanje. 'Sretni smo što je Boranka prepoznata kao najbolja ekološka akcija na svjetskoj razini', istaknuo je Špicer.
Nagrada za međukulturna dostignuća (Intercultural Achievement Award -IAA) dodjeljuje se 12. godinu, a dobitnike je odabrao nezavisni žiri među više od 300 organizacija i projekata prijavljenih iz cijelog svijeta. Nagrade se dodjeljuju u kategorijama Održivost, Inovativnost, Nedavni događaji, Tehnologija, Mediji, Vjerske slobode i Integracija.
Nagrada, kako je objašnjeno, prepoznaje izvanredne inicijative koje unapređuju suživot kroz umjetnost i kulturu, rad s mladima, promicanje ljudskih prava, održivost, integraciju i rodne ravnopravnosti. Od njezina osnutka nagrađeno je više od 70 projekata. Nagrade u ostalim kategorijama ove su godine dodijeljene projektima iz Austrije, Izraela, Kazahstana, Perua, Sjeverne Makedonije i Ugande.
Boranka je volonterski projekt kojeg je u 2018. pokrenuo Savez izviđača Hrvatske uz pomoć agencije Imago Ogilvy te u suradnji s Hrvatskih šumama, HGSS-om, Ravnateljstvom civilne zaštite i mnogim drugim partnerima s ciljem pošumljavanja opožarenih područja Hrvatske.
Masovni požari sve više devastiraju hrvatsku obalu i priobalna područja uništavaju goleme površine šuma, ostavljajući za sobom katastrofalne posljedice za okoliš. Boranka je od 2021. godine, uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, postala međunarodna akcija te se u suradnji nacionalnih izviđačkih organizacija, širi prvo u Sjevernu Makedoniju, zatim u Crnu Goru, a od ove godine i u Bosnu i Hercegovinu.
Savez izviđača Hrvatske je za akciju Boranka 2020 godine dobio nagradu 'Europski građanin', koja se dodjeljuje za jačanje europskog duha solidarnosti, kreativnost i motiviranost te poticanje aktivnosti kojima se izražavaju vrijednosti sadržane u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. U akciji pošumljavanja provode se i edukativne aktivnosti o zaštiti šuma i okoliša u školama i promovira se prekogranična suradnja.