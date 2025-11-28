Hrvatska volonterska akcija Boranka osvojila međunarodnu nagradu u Beču za održivost

Koordinator akcije Dan Špicer izrazio je zadovoljstvo što je hrvatska volonterska akcija osvojila tako značajno međunarodno priznanje. 'Sretni smo što je Boranka prepoznata kao najbolja ekološka akcija na svjetskoj razini', istaknuo je Špicer.

Nagrada za međukulturna dostignuća (Intercultural Achievement Award -IAA) dodjeljuje se 12. godinu, a dobitnike je odabrao nezavisni žiri među više od 300 organizacija i projekata prijavljenih iz cijelog svijeta. Nagrade se dodjeljuju u kategorijama Održivost, Inovativnost, Nedavni događaji, Tehnologija, Mediji, Vjerske slobode i Integracija.

Nagrada, kako je objašnjeno, prepoznaje izvanredne inicijative koje unapređuju suživot kroz umjetnost i kulturu, rad s mladima, promicanje ljudskih prava, održivost, integraciju i rodne ravnopravnosti. Od njezina osnutka nagrađeno je više od 70 projekata. Nagrade u ostalim kategorijama ove su godine dodijeljene projektima iz Austrije, Izraela, Kazahstana, Perua, Sjeverne Makedonije i Ugande.